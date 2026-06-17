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Укрзализныця назначает дополнительные рейсы в Закарпатье и Карпаты — детали

Личные финансы
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Укрзализныця назначает дополнительные рейсы в Закарпатье и Карпаты — детали
Укрзализныця назначает дополнительные рейсы в Закарпатье и Карпаты — детали
Укрзализныця, руководствуясь аналитикой спроса, перераспределила вагоны в пользу наиболее популярных направлений.
Также они поблагодарили наших ремонтников, которые в ускоренном темпе добавляют вагоны в оперативный парк, чтобы могли удовлетворить максимум вашего спроса.
Об этом говорится в сообщении «Укрзализныци».

Куда едут

В Рахов поедут поезда 213/214 и 251/252 Киев-Рахов. Выезд из Киева 17, 19, 21 июня, из Рахова — 18, 20, 22 июня.
В Солотвино отправится поезд 203/204 Киев-Солотвино. Отправление из Киева 19, 21 июня, из Солотвино — 20, 22 июня.
Напомним, АО «Укрзализныця» за первую неделю июня (1−7 июня) перевезло 472,9 тыс. пассажиров. При этом больше всего пассажиров (более 13 тыс.) путешествовали поездом № 104 Львов-Лозова.
Также Укрзализныця впервые установила кондиционеры в региональных электропоездах. Кондиционерами уже оборудованы региональные электропоезда, которые курсируют на хорошо знакомом маршруте Ровно — Львов — Ровно, а также на новом маршруте Киев — Хмельницкий — Киев.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
УкрзализныцяПутешествия
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