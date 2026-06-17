Регионы с самыми лучшими показателями трудоустройства
В январе-мае 2026 года 68 тысяч работодателей предложили через Государственную службу занятости 209 тысяч вакансий. Уровень укомплектования рабочих мест за этот период составил почти 52%, а средняя продолжительность закрытия вакансии — 17 дней.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Лидеры по количеству вакансий
Больше всего вакансий с начала года подали работодатели Львовской области — более 25 тысяч, или 12% от общего количества.
Второе место по количеству предложений работы заняла Днепропетровская область, где было заявлено около 14 тысяч вакансий, что составляет 6,7% от общего показателя.
В то же время, по количеству укомплектованных вакансий лидирует именно Днепропетровщина, там удалось закрыть 8,9 тысяч вакансий. На Львовщине этот показатель составил 7,6 тысяч.
Скорость заполнения рабочих мест
Если же считать по уровню укомплектования вакансий в целом, то самые высокие показатели у Донецкого областного центра занятости — 77%.
Также высокий показатель заполнения рабочих мест в Ивано-Франковской области — 74% и в Закарпатье — 71%.
Быстрее всего искателя могут трудоустроить на Донетчине, в этой области средняя продолжительность укомплектования вакансий без учета срока прохождения профобучения всего 4 дня.
Лидеры по количеству работодателей
Наивысшее количество работодателей, сотрудничающих с Государственной службой занятости во Львовской области — более 6 тысяч, этот показатель составляет 9% от их общего количества.
В общей сложности один работодатель с начала года предлагал в среднем 3 вакансии, только на Львовщине этот показатель достигает 4.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что после завершения войны наиболее активно в Украине будут развиваться ІТ, энергетика, машиностроение и другие технологические направления. В настоящее время правительство анализирует сценарии послевоенного восстановления и определяет сектора, которые могут стать драйверами экономического развития.
Также мы писали, что зарплаты в отдельных отраслях растут на 50% из-за нехватки кадров. Работодатели уже сейчас вынуждены повышать зарплаты без соответствующего роста производительности труда, а отток молодежи за границу создает долгосрочные риски для экономики.
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