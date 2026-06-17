Регионы с самыми лучшими показателями трудоустройства Сегодня 15:10 — Личные финансы

Больше всего вакансий с начала года подали работодатели Львовской области

В январе-мае 2026 года 68 тысяч работодателей предложили через Государственную службу занятости 209 тысяч вакансий. Уровень укомплектования рабочих мест за этот период составил почти 52%, а средняя продолжительность закрытия вакансии — 17 дней.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Лидеры по количеству вакансий

Больше всего вакансий с начала года подали работодатели Львовской области — более 25 тысяч, или 12% от общего количества.

Второе место по количеству предложений работы заняла Днепропетровская область, где было заявлено около 14 тысяч вакансий, что составляет 6,7% от общего показателя.

В то же время, по количеству укомплектованных вакансий лидирует именно Днепропетровщина, там удалось закрыть 8,9 тысяч вакансий. На Львовщине этот показатель составил 7,6 тысяч.

Скорость заполнения рабочих мест

Если же считать по уровню укомплектования вакансий в целом, то самые высокие показатели у Донецкого областного центра занятости — 77%.

Также высокий показатель заполнения рабочих мест в Ивано-Франковской области — 74% и в Закарпатье — 71%.

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Быстрее всего искателя могут трудоустроить на Донетчине, в этой области средняя продолжительность укомплектования вакансий без учета срока прохождения профобучения всего 4 дня.

Лидеры по количеству работодателей

Наивысшее количество работодателей, сотрудничающих с Государственной службой занятости во Львовской области — более 6 тысяч, этот показатель составляет 9% от их общего количества.

В общей сложности один работодатель с начала года предлагал в среднем 3 вакансии, только на Львовщине этот показатель достигает 4.

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Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что после завершения войны наиболее активно в Украине будут развиваться ІТ, энергетика, машиностроение и другие технологические направления. В настоящее время правительство анализирует сценарии послевоенного восстановления и определяет сектора, которые могут стать драйверами экономического развития.

Также мы писали , что зарплаты в отдельных отраслях растут на 50% из-за нехватки кадров. Работодатели уже сейчас вынуждены повышать зарплаты без соответствующего роста производительности труда, а отток молодежи за границу создает долгосрочные риски для экономики.

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