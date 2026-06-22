Почему некоторым украинцам отменят часть пенсий по инвалидности Сегодня 21:00 — Личные финансы

Почему некоторым украинцам отменят часть пенсий по инвалидности

Украинцам с инвалидностью предоставляется денежное пособие от государства. Таким лицам выплачивается пенсия по инвалидности на весь период заболевания.

Однако существуют случаи, когда такое пособие отменяется. Некоторые категории граждан могут вскоре лишиться выплат, если относятся к таким категориям.

Украинцы, которые уже оформили и получают выплаты, могут их лишиться по нескольким причинам.

Первый возможный сценарий

Если они не прошли повторный осмотр для людей с инвалидностью. Напомним, что на пересмотр должны были явиться мужчины призывного возраста со 2 или 3 группой до 1 ноября 2025 года.

Для других категорий срок был установлен до первого апреля 2026 года, и если человек не явился на проверку без уважительных причин, может оказаться среди тех, кому отменят пенсию.

Важно отметить, что не для всех лиц с инвалидностью пересмотр обязателен. К исключениям относятся военные, люди с тяжелыми нарушениями здоровья, жители территории под оккупацией и в зоне боевых действий. Также проверку пока не нужно проходить лицам, которым статус был установлен в 2025 году, поскольку время их пересмотра еще не наступило.

Когда лишатся денег

Но если вы получили направление на повторный осмотр МСЭК и не явились без уважительной причины, то потеряете деньги. Как сообщает Пенсионный фонд, дата, когда прекращается выплата пенсии, наступает с первого дня месяца, следующего после месяца, в котором вы должны были пройти проверку. Однако пособие возобновят, если человек явится на пересмотр.

Также пособие отменяется, если вы явились на осмотр и были признаны здоровыми, то есть утратили инвалидность. Поскольку вы лишились своего статуса, то и на выплаты больше не имеете права.

УНІАН По материалам:

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