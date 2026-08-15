Может ли работодатель уменьшить оклад без сокращения рабочего дня — разъяснение Сегодня 11:22 — Личные финансы

На период действия военного положения установлены специальные правила

Во время военного положения работодатель может уменьшить работнику должностной оклад, не сокращая продолжительность рабочего дня. В то же время, такое решение должно отвечать требованиям трудового законодательства.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Если из-за военных действий или других обстоятельств уменьшился объем работы, работодатель может изменить условия оплаты труда. В частности, речь идет об уменьшении должностного оклада без сокращения рабочего времени.

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Как работодатель устанавливает оклад

Согласно статье 97 Кодекса законов о труде Украины, предприятия, учреждения и организации самостоятельно устанавливают формы и системы оплаты труда, тарифные ставки, должностные оклады, надбавки, доплаты и другие выплаты.

Конкретный размер должностного оклада работодатель определяет в соответствии с законодательством и внутренними документами предприятия.

По общему правилу изменение оклада является изменением существенных условий труда. Согласно статье 32 КЗоТ, о таких изменениях работнику необходимо было сообщить не позднее чем за два месяца до их введения.

В то же время, статья 103 КЗоТ предусматривает, что об изменении действующих условий оплаты труда в сторону ухудшения работника обязаны уведомить не позднее чем за два месяца до их введения.

Что меняется во время военного положения

В период действия военного положения установлены специальные правила. Согласно статье 3 Закона Украины № 2136-IX «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», работодатель имеет право изменять существенные условия труда и условия оплаты труда. При этом работник должен сообщить о таких изменениях не позднее момента их введения.

Таким образом, во время военного положения работодатель может уменьшить оклад, в частности, из-за уменьшения объема работ или сложной экономической ситуации. При этом работник может продолжать работу полный рабочий день.

Нужно ли заявление работника

Заявление работника об уменьшении оклада не является основанием для такого изменения. Инициатором может выступать работодатель, который должен соблюсти предусмотренную законом процедуру и сообщить работнику о новых условиях оплаты труда до момента их введения.

В то же время военное положение не дает работодателю права произвольно менять условия оплаты труда. Такие изменения должны отвечать требованиям КЗоТ и Закона № 2136-IX, а также положениям коллективного договора и других документов, регулирующих оплату труда на предприятии.

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