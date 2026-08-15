ФЛП или ООО? Что выгоднее в 2026 году с точки зрения налогообложения Сегодня 09:50 — Личные финансы

ФЛП или ООО: что выгоднее с точки зрения налогооблажения

Украинские предприниматели все чаще полагают, какая форма бизнеса оставляет больше денег в кармане. Разница в уплаченных налогах между ФЛП и ООО в 2026 году достигает сотен тысяч гривен в год. Именно поэтому выбор организационной формы становится одним из важнейших решений для любого предпринимателя.

Finance.ua опросил юристов, чтобы выяснить, какая форма бизнеса позволяет законно платить государству меньше, а где экономия на налогах оборачивается серьезными рисками.

Об этом в комментариях издания Finance.ua рассказали нотариус Наталья Манойло и адвокат объединения Eternix Дария Лазарева. Оба специалиста проанализировали налоговую нагрузку на ФЛП и ООО в 2026 году и назвали факторы, которые следует учесть еще до регистрации бизнеса.

Сколько налогов платит ФЛП в 2026 году

Для ФЛП третьей группы структура платежей остается простой и предсказуемой. Предприниматель платит три составляющие:

единый налог — 5% дохода (или 3% плюс НДС);

военный сбор — 1% дохода;

ЕСВ - минимальный взнос независимо от суммы заработка.

ФЛП оплачивает три составляющие налогов

Дарья Лазарева привела конкретный пример. По ее словам, если годовой доход ФЛП составляет 1 млн гривен, сумма единого налога составит 50 тыс. гривен, военного сбора — 10 тыс., а ЕСВ — около 22 800 гривен в год.

«В результате общая сумма налоговых платежей составит примерно 82−83 тыс. гривен в год. То есть с каждого заработанного 1 млн гривен предприниматель уплатит государству около 8% своего дохода», — отметила адвокат.

Лимит дохода для третьей группы единого налога 2026 года — более 10 млн гривен в год. Если оборот превышает этот предел, предприниматель автоматически теряет право на упрощенную систему.

В чем выигрывает и проигрывает ООО

Логика налогообложения ООО другая: налог на прибыль в размере 18% начисляется не на весь оборот, а только на прибыль компании. Поэтому при низкой рентабельности бизнеса сумма налога может оказаться небольшой.

К примеру, если доход компании составляет 10 млн гривен, а прибыль — всего 800 тыс., то 18% платится именно с этих 800 тыс., а не со всего оборота.

Проблема в другом. Чтобы владелец получил заработанные компанией деньги на свой счет, денежные средства проходят еще один этап налогообложения. Дарья Лазарева пояснила, что при выплате дивидендов возникает дополнительная обязанность уплатить налог на доходы физических лиц и военный сбор, а зарплаты директора и работников облагаются налогом отдельно.

«Средства фактически проходят несколько этапов налогообложения: сначала на уровне компании, а затем на уровне ее владельца», — рассказала адвокат.

По ее оценке, на практике при одинаковом обороте совокупные налоговые расходы ООО часто составляют от 20 до 30 процентов, а в редких случаях и больше.

Личная ответственность: цена простоты

Низкие налоги ФЛП имеют обратную сторону. Предприниматель отвечает по долгам и судебным решениям всем своим имуществом — квартирой, автомобилем, личными счетами. Юридически его бизнес и личные активы не разграничены.

ООО в этом плане безопаснее: риски владельца в большинстве своем ограничены имуществом самой компании. Исключение — случаи доказанной фиктивности деятельности или злоупотреблений со стороны руководителя, когда ответственность может лечь лично на директора.

Нотариус Наталья Манойло обратила внимание еще на один момент качество оформления документов. По ее словам, в случае смены руководителя компании или отчуждения части неформальные договоренности без надлежащего юридического оформления часто становятся источником конфликтов между совладельцами.

Нотариус также посоветовала заранее прописать в уставе четкие правила распределения прибыли и порядок выхода учредителей из бизнеса — отсутствие таких положений она назвала прямым риском для ООО в будущем.

Когда ФЛП точно проигрывает ООО

Есть ситуации, где налоговая экономия отходит на второй план. Дарья Лазарева напомнила, что ФЛП невозможно продать как бизнес — передать дело инвестору гораздо сложнее, чем в случае компании.

«Иностранные корпорации, банки и крупные международные партнеры также чаще выбирают сотрудничество именно с ООО. В тендерах и масштабных контрактах эта форма обычно воспринимается более серьезно», — объясняет юрист.

Когда ФЛП точно проигрывает ООО?

Отдельно адвокат предупредила о схеме так называемого дробления бизнеса — когда единую компанию искусственно делят между несколькими ФЛП, чтобы уменьшить налоговую нагрузку. Налоговые и правоохранительные органы все более внимательно следят за такими конструкциями.

«Попытка замаскировать один крупный бизнес под сеть формально независимых ФЛП может обойтись значительно дороже налогов, от уплаты которых пытались уклониться», — предостерегла Лазарева.

Что взвесить перед выбором

Юристы советуют не ограничиваться расчетом самих налогов, а оценить ситуацию комплексно:

Спрогнозировать годовой доход, расходы и количество наемных работников. Подсчитать «чистый» доход для обоих вариантов с учетом бухгалтерского сопровождения, взносов и налогов при выводе денег. Проверить, подпадает ли вид деятельности под ограничение упрощенной системы. Проконсультироваться с бухгалтером относительно цифр и с нотариусом — о корректности уставных документов.

Для большинства представителей малого бизнеса — фрилансеров, айтишников, консультантов — ФЛП в 2026 году остается более дешевым вариантом.

А вот компаниям с несколькими совладельцами, значительными затратами или планами привлечь инвестора юристы советуют присмотреться к ООО, несмотря на более высокие административные расходы.

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