Кто в 2026 году может выйти на пенсию в 45 лет

женщины — с 50 лет при наличии не менее 25 лет общего стажа, из них 10 лет — специального;
мужчины — с 55 лет при наличии не менее 30 лет общего стажа, из них 12 лет 6 месяцев — специального.
При этом конкретное право на льготную пенсию необходимо определять с учетом точной профессии, должности, производства и условий труда, указанных в соответствующем Списке.
Военнослужащие
Для военных и других категорий силовиков действует отдельное пенсионное законодательство. Пенсия за выслугу лет может назначаться при наличии предусмотренной законом выслуги. Отдельные основания позволяют получить пенсию с 45 лет при наличии необходимого общего и специального стажа.
Поэтому правила для военнослужащих не следует смешивать со льготными пенсиями по спискам № 1 и № 2: это разные основания для назначения пенсии.
Документы
Для назначения льготной пенсии Пенсионному фонду необходимо подтвердить не только общий стаж, но периоды работы во вредных или тяжелых условиях.
В зависимости от ситуации могут потребоваться:
трудовая книжка и данные о страховом стаже;
уточняющая справка предприятия о характере работы и условиях труда;
документы о результатах аттестации рабочего места;
приказы компании;
документы, подтверждающие фактическую занятость в соответствующих работах.
Вопрос «как выжить на пенсию» остается одним из самых чувствительных. Несмотря на мартовскую индексацию, многие пенсионеры получают выплаты, близкие к минимальным.
Вместе с тем, в Украине действует ряд доплат, надбавок и компенсаций, которые могут существенно облегчить финансовое бремя. Государство автоматически насчитывает только часть из них, за другими же следует обращаться самостоятельно.
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Этот материал создан в рамках проекта Институтом массовой информации при поддержке Министерства иностранных дел Нидерландов. Содержание публикации не отражает официальной позиции ИМИ и Королевства Нидерланды.