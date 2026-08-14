Кто в 2026 году может выйти на пенсию в 45 лет Сегодня 19:00 — Личные финансы

Кто в 2026 году может выйти на пенсию в 45 лет

Право на льготную пенсию зависит от возраста, общего и специального стажа.

Также важно документальное подтверждение того, что человек действительно работал на соответствующем производстве, пишет газета «На пенсии».

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Вредные и тяжелые условия

В список № 1 относятся работы с особо опасными и вредными условиями труда. Среди них отдельные профессии в горной, металлургической, химической и других отраслях.

При наличии необходимого стажа право на пенсию имеют:

женщины — с 45 лет, если у них не менее 20 лет общего стажа, из которых не менее 7 лет 6 месяцев — по Списку № 1;

мужчины — с 50 лет, если имеют не менее 25 лет общего стажа, из которых не менее 10 лет — на работах по Списку № 1.

Профессии:

Принадлежит отдельная профессия горняков, металлургов, работников химических производств, а также работников, занятых на работах с источниками ионизирующего излучения.

Трудные условия труда

Еще одна категория — работники, занятые на работах с тяжелыми и вредными условиями труда.

Среди профессий могут быть отдельные водители городского пассажирского транспорта, машинисты, электросварщики, работники подземного строительства, а также некоторые медицинские работники.

Для них предусмотрены следующие условия:

женщины — с 50 лет при наличии не менее 25 лет общего стажа, из них 10 лет — специального;

мужчины — с 55 лет при наличии не менее 30 лет общего стажа, из них 12 лет 6 месяцев — специального.

При этом конкретное право на льготную пенсию необходимо определять с учетом точной профессии, должности, производства и условий труда, указанных в соответствующем Списке.

Военнослужащие

Для военных и других категорий силовиков действует отдельное пенсионное законодательство. Пенсия за выслугу лет может назначаться при наличии предусмотренной законом выслуги. Отдельные основания позволяют получить пенсию с 45 лет при наличии необходимого общего и специального стажа.

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Поэтому правила для военнослужащих не следует смешивать со льготными пенсиями по спискам № 1 и № 2: это разные основания для назначения пенсии.

Документы

Для назначения льготной пенсии Пенсионному фонду необходимо подтвердить не только общий стаж, но периоды работы во вредных или тяжелых условиях.

В зависимости от ситуации могут потребоваться:

трудовая книжка и данные о страховом стаже;

уточняющая справка предприятия о характере работы и условиях труда;

документы о результатах аттестации рабочего места;

приказы компании;

документы, подтверждающие фактическую занятость в соответствующих работах.

Вопрос «как выжить на пенсию» остается одним из самых чувствительных. Несмотря на мартовскую индексацию, многие пенсионеры получают выплаты, близкие к минимальным.

Вместе с тем, в Украине действует ряд доплат, надбавок и компенсаций, которые могут существенно облегчить финансовое бремя. Государство автоматически насчитывает только часть из них, за другими же следует обращаться самостоятельно.

Finance.ua создал путеводитель, который поможет людям пенсионного возраста получать максимум помощи от государства: от возрастных надбавок до бесплатных лекарств и субсидий.

Этот материал создан в рамках проекта Институтом массовой информации при поддержке Министерства иностранных дел Нидерландов. Содержание публикации не отражает официальной позиции ИМИ и Королевства Нидерланды.

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