Пенсия в ЕС: какие страны предлагают выгодные условия для украинцев Сегодня 09:50 — Личные финансы

Пенсия в ЕС, изображение сгенерировано при помощи ИИ

Мнение об обеспечении старости волнует не только тех, кому до пенсии осталось несколько лет, но и молодых украинцев. Полномасштабная война существенно изменила трудовую географию: миллионы украинцев оказались в странах ЕС, заключили официальные трудовые контракты и начали платить социальные взносы в иностранные фонды.

Редакция Finance.ua проанализировала, какие же пенсии гарантируют европейские страны, где выходить на пенсию выгоднее всего по соотношению доходов и расходов и как зачислить годы работы в Украине и ЕС.

Как работают пенсионные системы в странах ЕС

Европейские страны давно отошли от исключительно солидарной системы, когда выплаты нынешним пенсионерам покрываются вкладами работающего поколения. Большинство государств применяют трехуровневую модель:

Солидарный (государственный) уровень: обязательные взносы по зарплате (например, ZUS в Польше или Deutsche Rentenversicherung в Германии). Обеспечивает базовый доход. Обязательный накопительный уровень: часть вкладов направляется на индивидуальные счета в частные или полугосударственные пенсионные фонды, где инвестируются средства в ценные бумаги. Добровольное пенсионное накопление: частные пенсионные планы, часто софинансируемые работодателями (например, корпоративные пенсии) или стимулируемые государством через налоговые льготы.

Размер итоговой выплаты зависит от трех основных факторов: продолжительности страхового стажа, размера официальной зарплаты в течение трудовой жизни и возраста выхода на пенсию.

Ситуация в отдельных странах

Параметры пенсионных систем существенно отличаются в зависимости от региона. В то время как северные и западноевропейские государства демонстрируют высокие номинальные выплаты, страны Центральной Европы предлагают более низкий порог страхового стажа и более низкую стоимость жизни.

Сравнение пенсионных систем популярных стран ЕС и Украины

Инфографика сгенерирована с помощью ИИ

Германия

В Германии продолжается плановый переход к пенсионному возрасту в 67 лет для граждан, рожденных после 1964 года. Для получения любой минимальной выплаты по возрасту достаточно иметь 5 лет страхового стажа. Однако чтобы претендовать на полноценную «стандартную» пенсию (Eckrente), нужно отработать 45 лет со средней заработной платой по стране.

Польша

Польша остается одной из самых привлекательных стран благодаря сохранению более низкого пенсионного возраста для женщин — 60 лет (для мужчин — 65). Минимальный стаж для назначения гарантированной минимальной пенсии составляет 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Польская система ZUS полностью прозрачна: каждые оплаченные злотые конвертируются в баллы, которые при выходе на пенсию делятся на ожидаемую продолжительность жизни.

Чехия

В Чехии пенсионный возраст постепенно уравнивается для мужчин и женщин и составляет около 64−65 лет. Главная сложность чешской системы — высокие требования к страховому стажу (35 лет). Без выполнения этого условия получить выплату по возрасту почти невозможно, даже если человек достиг пенсионного возраста.

Испания

Южная Европа отличается высоким замещением заработной платы пенсией. В Испании средняя выплата составляет 1400 евро. Чтобы выйти на пенсию в 65 лет, нужно иметь от 38 лет стажа, иначе придется ждать до 66,5+ лет. Минимальный порог уплаты взносов — 15 лет.

Что действительно можно купить на европейскую пенсию

Номинальная сумма в евро — это лишь половина картины. Пенсионер, получающий 850 евро в Польше или Чехии, нередко может позволить себе больше товаров и услуг, чем человек с выплатой 1300 евро в высокостоящих регионах Германии или Испании, где аренда жилья и коммунальные услуги съедают большую часть бюджета.

Для оценки реального благосостояния используют коэффициент замещения (процент от предыдущего заработка) и соотношение пенсии к базовой корзине проживания.

Индекс реальной покупательной способности и расходов

Страна Коэффициент замещения (от чистых доходов) Средняя стоимость жизни на 1 человека (без аренды) Оценка покупательной способности пенсионера Германия ~48–52 % ~900–1 тыс. евро Средняя: высокие базовые расходы и аренда уменьшают свободный остаток. Польша ~40–45 % ~500–600 евро Хорошо: относительно дешевая пищевая корзина и услуги. Чехия ~45–50 % ~600–700 евро Умеренная: рост цен на жилье давит на бюджет. Испания ~75–80 % ~650–750 евро Высокая: один из самых высоких коэффициентов замещения в ЕС. Украина ~28–32 % ~250–300 евро Низкая: выплаты едва покрывают базовые нужды и услуги.

Как сохранить и засчитать трудовой стаж

Одно из самых распространенных опасений трудовых мигрантов — потеря лет, отработанных за пределами Украины. На самом деле, межгосударственные правила четко урегулированы.

Все страны делятся на две группы:

Страны, с которыми заключены двусторонние соглашения о социальном обеспечении (Польша, Чехия, Испания, Португалия, Эстония, Латвия, Литва, Словакия, Болгария и т. п. ). Страны без таких соглашений (например, Германия, где действует основа общего законодательства для иностранцев).

Как сохранить и засчитать страховой стаж

При наличии сделки действует пропорциональный принцип назначения пенсии:

Стаж суммируется для определения права: если для выхода на пенсию в Украине вам не хватает 5 лет, но вы официально отработали эти 5 лет в Польше, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) учтет этот период для выполнения требования по общему стажу.

Каждое государство платит за свои годы: Украина будет выплачивать сумму за годы, отработанные на ее территории, а Польша (ZUS) начислит отдельную пенсию за 5 лет, в течение которых уплачивались взносы на ее территории.

Что следует учесть

Правительственные решения и законы по учету иностранного стажа упростили процедуру. Пока украинец может подтвердить официальный стаж, приобретенный в стране, с которой нет специального договора (через справки об уплате социальных взносов, выписки из госреестров или трудовые контракты). Этот стаж засчитывается в общую продолжительность для определения права выхода на пенсию в Украине, хотя денежное покрытие рассчитывается только по вкладам, внесенным в ПФУ.

Механизм выплаты пенсий при работе в двух странах

Сценарий Как учитывается стаж? Кто выплачивает деньги? Есть соглашение (напр., Украина – Польша) Годы стажа в обеих странах прибавляются для выполнения минимального порога. Каждая страна пропорционально начисляет пенсию за "свои" годы. Нет соглашения (напр., Украина – Германия) Иностранный стаж прилагается для права выйти на пенсию в Украине (при наличии документов). Украина платит за стаж. Германия выплачивает немецкую пенсию по собственным правилам (при наличии мин. 5 лет уплаты взносов).

Сравнение с украинскими реалиями

Украинская пенсионная система до сих пор остается преимущественно солидарной, опираясь на высокий дефицит и крайне низкий коэффициент замещения заработка. Ситуацию усложняют строгие критерии: для выхода на пенсию в 60 лет требования к страховому стажу в Украине постепенно выросли до 35 лет. Это один из самых высоких барьеров в Европе, особенно если сравнивать с необходимым минимумом в Германии (5 лет) или Испании (15 лет).

В то же время, размер самих выплат остается скромным — средняя пенсия в Украине составляет около 7270 гривен (~160 евро), а большая часть пожилых людей получает лишь 3−4 тыс. гривен.

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Из-за высоких затрат на коммунальные услуги, лекарства и продуктовую корзину покупательная способность украинского пенсионера остается минимальной, оставляя ее в более уязвимом положении, чем пожилых людей в Центральной или Южной Европе.

Где же в итоге выгоднее?

С точки зрения баланса между пенсионным возрастом, требованиями к стажу и покупательной способностью среди популярных стран Европы выделяются Польша и Испания.

Польша выгодна относительно низким пенсионным возрастом для женщин (60 лет), легкостью легализации официального труда и пропорциональным соглашением о зачислении стажа с Украиной.

Испанская пенсионная система обеспечивает один из самых высоких уровней замещения заработка в Европе, однако предполагает более длительный период официальной работы.

Германия подходит для тех, кто планирует длительную карьеру: высокие выплаты в абсолютных цифрах, однако высокая стоимость жизни и пенсионный возраст в 67 лет требуют заблаговременного планирования.

Главный совет для работающих за рубежом украинцев — хранить все официальные контракты, расчетные письма и справки об уплате налогов. Именно они станут крепкой основой для надлежащего оформления заслуженной пенсии — будь то в Украине или в ЕС.

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