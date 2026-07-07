Налоги для украинцев в Европе: где выгоднее всего жить и работать в 2026 году
Как понять, где платить налоги
- вы находитесь в стране более 183 дней в течение календарного или налогового года;
- центр ваших жизненных и экономических интересов переместился туда (там живет семья, дети ходят в школу, подписан долгосрочный договор аренды жилья, есть постоянная работа).
Читайте также: Как страна льда и огня стала самой дорогой в мире
Сколько платят в разных странах Европы
Польша
- Наемные работники. Действует прогрессивная шкала. Ставка составляет 12% на доход до 120 тыс. злотых в год. Все, что выше этой суммы, облагается налогом по ставке 32%.
- Есть плюс — не облагаемый налогом минимум (kwota wolna od podatku) составляет 30 тыс. злотых в год. Если зарабатываете меньше — подоходный налог вообще возвращается после подачи годовой декларации PIT.
- Предприниматели. Для тех, кто открывает аналог нашего ФЛП (Jednoosobowa działalność gospodarcza), есть опция - Ryczałt (паушальный налог). Его ставка зависит от вида деятельности: например, ІТ-специалисты платят 12% или 8,5%, сфера услуг — 8,5%, торговля — 3%. Налог платится от оборота без учета расходов.
Германия
- Наемные работники. Налог прогрессивный — от 14% до 42% (а также 45% для супербогатых). На сумму налога критически влияет ваш налоговый класс (Steuerklasse).
- Предприниматели. Регистрация бизнеса как Gewerbe или свободный работник (Freiberufler). Кроме подоходного налога, предприниматели платят местный промышленный налог (Gewerbesteuer), если прибыль превышает 24 тыс. 500 евро.
Чехия
- Наемные работники. Базовая ставка НДФЛ — 15%. Если годовой доход превышает 36-кратный размер средней зарплаты (около 1,6 млн. крон), то на сумму превышения действует ставка 23%. Каждый плательщик имеет право на базовую налоговую скидку на себя (sleva na poplatníka) — 30 тыс. 840 крон в год, что уменьшает сумму начисленного налога.
- Предприниматели. Для чешских «ФЛП» (OSVČ) действует режим паушального налога (paušальная daň). Вы платите фиксированную сумму на месяц, которая уже включает подоходный налог, социальное и медицинское страхование. В 2026 году в зависимости от категории дохода (зоны) это стоит от 9 тыс. до 26 тыс. крон в месяц. Никаких отчетов и чеков заплатил и спишь спокойно.
Испания
- Наемные работники. Налог прогрессивный и состоит из двух частей (общегосударственной и региональной). Ставки стартуют от 19% и до 47% для высоких доходов. Регионы (например Мадрид или Каталония) имеют право менять свою часть налога, поэтому в разных городах суммы в квитанциях могут отличаться в случае одинаковой зарплаты.
- Предприниматели. Статус «Autónomo». Подоходный налог платится как авансовые платежи ежеквартально по ставке 20% от чистой прибыли (доходы минус расходы). В конце года производится пересчет по прогрессивной шкале.
- Кроме того, есть обязательный ежемесячный взнос в соцстрах (CUTA), который рассчитывается по прогрессивной шкале от реального дохода и стартует от 80 евро в месяц для новых предпринимателей (Tarifa Plana на первый год) и может достигать 530 евро в зависимости от реального дохода.
Считаем «чистую» зарплату
|Страна
|Зарплата "грязными" (месяц)
|Подоходный налог (ПДФЛ)
|Социальные и медицинские сборы
|Итого "на руки" (чистыми)
|Польша
|3 тыс. евро (~13 тыс. PLN)
|~9 % (с учетом льготы)
|~13,7 %
|~2 тыс. 320 евро (~10 тыс. PLN)
|Германия
|3 тыс. евро
|~9,7 % (1-й класс)
|~21,7 %
|~2 тыс. 54 евро
|Чехия
|3 тыс. евро (~75 тыс. CZK)
|~9.,5 % (с базовой скидкой)
|~11,6 %
|~2 тыс. 360 евро (~59 тыс. CZK)
|Испания
|3 тыс. евро
|~15 %
|~6,4 %
|~2 тыс. 358 евро
|Страна
|Основной режим для микробизнеса
|Сколько примерно уходит на налоги и соцстрахование в год
|В чем особенность системы
|Польша
|Ryczałt (для IT-услуг — 12 %)
|~4 тыс. 800 евро (налон) + ~4 тыс. евро (ZUS) = 8 тыс. 800 евро
|Налог от оборота, расходы не учитываются
|Германия
|Gewerbe (общая система)
|~10 тыс. 500 – 12 тыс. евро (ПДФЛ + промышленный налог)
|Зависит от общины. Можно списывать расходы на авто, технику, аренду
|Чехия
|Paušální daň (1 или 2 зона)
|Фиксированный ~4 тыс. 200 – 5 тыс. 500 евро в год
|Один платеж за все, никакой бухгалтерии
|Испания
|Autónomo (общая система)
|~8 тыс. евро (ПДФЛ) + ~3 тыс. 600 евро (соцстрах) = 11 тыс. 600 евро
|Высокий фиксированный вклад в соцстрах даже при нулевой прибыли
Двойное налогообложение: как не заплатить дважды
- Разница в ставках. Если в европейской стране налог на ваш уровень дохода составляет 25%, а в Украине с вас сняли 18%, то разницу (7%) придется доплатить в бюджет европейской страны.
- Военный сбор. Европейские налоговые органы часто отказываются зачислять украинский военный сбор (выросший до 5%), поскольку он классифицируется как целевой милитарный сбор, а не классический подоходный налог. Его приходится платить дополнительно.
Читайте также: Налоги в странах Европы: как формируются и от чего зависят
На чем можно сэкономить
- Льготы на детей (Kinderfreibetrag/Dziecko PIT): Практически везде в ЕС наличие детей снижает ваши налоги. В Польше это прямой вычет из суммы налога (около 1 тыс. 100 злотых в год за первого ребенка). В Германии — уменьшение базы налогообложения.
- Списание затрат на работу: если вы работаете из дома (Home Office), во многих странах можно списать часть затрат на интернет, электроэнергию и даже покупку рабочего стола или компьютера. В Германии для этого есть фиксированная сумма в день (Homeoffice-Pauschale).
- Расходы на дорогу. Если приходится ездить в офис, стоимость проездного на общественный транспорт или бензин (за километраж) также вычитается из суммы дохода, с которого считают налог.
Вывод
Около 10 тысяч новых налогоплательщиков за 5 месяцев: показатели Киевщины
ПартнерскаяКак изменились электромобили за последние несколько лет
Украина внедряет европейскую модель агроподдержки: анбандлинг и доступ к фондам ЕС
Украинским зерновым коридором за более чем 2,5 года воспользовались уже более 8 тыс. судов
Работники с неполным рабочим днем могут платить меньше НДФЛ — детали
Кличко призвал созвать СНБО: государство не выполняет договоренности по плану устойчивости столицы