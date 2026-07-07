Налоги для украинцев в Европе: где выгоднее всего жить и работать в 2026 году Сегодня 09:50 — Казна и Политика

Налоги в ЕС для украинцев

После начала полномасштабной войны вопрос налогообложения уехавших в Европу украинцев долгое время оставался открытым. В первые годы многие страны сосредоточились на поддержке вынужденных переселенцев, а налоговые органы нередко снисходительно относились к дистанционной работе или незначительным доходам, полученным за границей.

Однако по состоянию на июнь 2026 года ситуация существенно изменилась. Переходный период практически завершился. В Украине полноценно заработал автоматический обмен финансовой информацией по международному стандарту CRS, что дает налоговым органам доступ к данным об иностранных финансовых счетах украинских резидентов. В то же время, налоговые службы европейских стран все более тщательно проверяют, сколько времени граждане Украины фактически находятся на их территории, чтобы определить их налоговый статус.

Finance.ua разобрался, за что, кому и сколько сейчас приходится платить, как не попасть в ловушку двойного налогообложения и чем отличаются правила в топ-странах Европы.

Как понять, где платить налоги

Многие до сих пор думают: «Если я получаю деньги на украинскую карточку ФЛП, то Европы это не касается». К сожалению, это миф, который в 2026 году может стоить дорого. Всё решает статус налогового резидентства.

По общему правилу, вы становитесь налоговым резидентом европейской страны, если выполняется хотя бы одно из условий:

вы находитесь в стране более 183 дней в течение календарного или налогового года;

центр ваших жизненных и экономических интересов переместился туда (там живет семья, дети ходят в школу, подписан долгосрочный договор аренды жилья, есть постоянная работа).

Если вы проживаете в условной Польше или Германии более полугода, эта страна считает вас своим плательщиком и требует налог со всего вашего мирового дохода. Включая украинские зарплаты, дивиденды или доходы от аренды квартиры в Киеве.

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Социальная помощь (например, немецкий Bürgergeld), получаемая беженцами, в самой Европе обычно не облагается налогом. В Украине, согласно разъяснениям ГНС, эту помощь нужно вносить в ежегодную декларацию, но налог на доходы (НДФЛ) с нее не взимается. Однако с военным сбором, который в Украине подняли до 5%, возникают юридические нюансы, поэтому декларировать иностранные доходы дома становится обязанностью во избежание штрафов.

Сколько платят в разных странах Европы

Рассмотрим несколько самых популярных стран, где осело больше всего украинцев. Условия для наемных работников и тех, кто хочет открыть микробизнес, существенно отличаются.

Польша

Польша остается наиболее понятной для украинцев в отношении налогов, особенно для микропредпринимателей.

Наемные работники. Действует прогрессивная шкала. Ставка составляет 12% на доход до 120 тыс. злотых в год. Все, что выше этой суммы, облагается налогом по ставке 32%.

Есть плюс — не облагаемый налогом минимум (kwota wolna od podatku) составляет 30 тыс. злотых в год. Если зарабатываете меньше — подоходный налог вообще возвращается после подачи годовой декларации PIT.

Предприниматели. Для тех, кто открывает аналог нашего ФЛП (Jednoosobowa działalność gospodarcza), есть опция - Ryczałt (паушальный налог). Его ставка зависит от вида деятельности: например, ІТ-специалисты платят 12% или 8,5%, сфера услуг — 8,5%, торговля — 3%. Налог платится от оборота без учета расходов.

Германия

Немецкая налоговая система — одна из самых строгих и сложных в ЕС.

Наемные работники. Налог прогрессивный — от 14% до 42% (а также 45% для супербогатых). На сумму налога критически влияет ваш налоговый класс (Steuerklasse).

Например, супружеские пары, в которых один зарабатывает много, а другой мало, могут выбрать комбинацию классов и существенно уменьшить выплаты. Не облагаемый налогом минимум (Grundfreibetrag) 2026 года составляет 12 тыс. 96 евро в год на человека. Кроме того, из чистой зарплаты вычитается церковный налог (8−9%) и солидарный сбор.

Предприниматели. Регистрация бизнеса как Gewerbe или свободный работник (Freiberufler). Кроме подоходного налога, предприниматели платят местный промышленный налог (Gewerbesteuer), если прибыль превышает 24 тыс. 500 евро.

Налоговая система в Германии одна из самых строгих в ЕС

Чехия

Чехия привлекает фиксированными сборами и относительно невысокими ставками.

Наемные работники. Базовая ставка НДФЛ — 15%. Если годовой доход превышает 36-кратный размер средней зарплаты (около 1,6 млн. крон), то на сумму превышения действует ставка 23%. Каждый плательщик имеет право на базовую налоговую скидку на себя (sleva na poplatníka) — 30 тыс. 840 крон в год, что уменьшает сумму начисленного налога.

Предприниматели. Для чешских «ФЛП» (OSVČ) действует режим паушального налога (paušальная daň). Вы платите фиксированную сумму на месяц, которая уже включает подоходный налог, социальное и медицинское страхование. В 2026 году в зависимости от категории дохода (зоны) это стоит от 9 тыс. до 26 тыс. крон в месяц. Никаких отчетов и чеков заплатил и спишь спокойно.

Испания

В стране весьма высокое налоговое давление.

Наемные работники. Налог прогрессивный и состоит из двух частей (общегосударственной и региональной). Ставки стартуют от 19% и до 47% для высоких доходов. Регионы (например Мадрид или Каталония) имеют право менять свою часть налога, поэтому в разных городах суммы в квитанциях могут отличаться в случае одинаковой зарплаты.

Предприниматели. Статус «Autónomo». Подоходный налог платится как авансовые платежи ежеквартально по ставке 20% от чистой прибыли (доходы минус расходы). В конце года производится пересчет по прогрессивной шкале.

Кроме того, есть обязательный ежемесячный взнос в соцстрах (CUTA), который рассчитывается по прогрессивной шкале от реального дохода и стартует от 80 евро в месяц для новых предпринимателей (Tarifa Plana на первый год) и может достигать 530 евро в зависимости от реального дохода.

Считаем «чистую» зарплату

Чтобы не путаться в процентах, посмотрим на конкретный пример. Представим наемного работника, у которого нет детей, не состоит в браке (для Германии это самый жесткий 1-й налоговый класс) и получает «грязную» (Gross) зарплату в размере 3 тыс. евро в месяц (36 тыс. евро в год).

Примерный расчет того, сколько съедят налоги и социальные сборы в разных странах 2026 года и сколько человек получит «чистыми» (Net) — в таблице ниже:

Страна Зарплата "грязными" (месяц) Подоходный налог (ПДФЛ) Социальные и медицинские сборы Итого "на руки" (чистыми) Польша 3 тыс. евро (~13 тыс. PLN) ~9 % (с учетом льготы) ~13,7 % ~2 тыс. 320 евро (~10 тыс. PLN) Германия 3 тыс. евро ~9,7 % (1-й класс) ~21,7 % ~2 тыс. 54 евро Чехия 3 тыс. евро (~75 тыс. CZK) ~9.,5 % (с базовой скидкой) ~11,6 % ~2 тыс. 360 евро (~59 тыс. CZK) Испания 3 тыс. евро ~15 % ~6,4 % ~2 тыс. 358 евро

Сравним условия для мелкого бизнеса (самозанятых лиц/предпринимателей) с чистым годовым доходом (оборотом для паушальных систем) в размере 40 тыс. евро в год.

Страна Основной режим для микробизнеса Сколько примерно уходит на налоги и соцстрахование в год В чем особенность системы Польша Ryczałt (для IT-услуг — 12 %) ~4 тыс. 800 евро (налон) + ~4 тыс. евро (ZUS) = 8 тыс. 800 евро Налог от оборота, расходы не учитываются Германия Gewerbe (общая система) ~10 тыс. 500 – 12 тыс. евро (ПДФЛ + промышленный налог) Зависит от общины. Можно списывать расходы на авто, технику, аренду Чехия Paušální daň (1 или 2 зона) Фиксированный ~4 тыс. 200 – 5 тыс. 500 евро в год Один платеж за все, никакой бухгалтерии Испания Autónomo (общая система) ~8 тыс. евро (ПДФЛ) + ~3 тыс. 600 евро (соцстрах) = 11 тыс. 600 евро Высокий фиксированный вклад в соцстрах даже при нулевой прибыли

Двойное налогообложение: как не заплатить дважды

Это главный страх украинцев, которые продолжают работать на украинские компании дистанционно, но живут в Европе. По закону, вы должны уплатить 18% НДФЛ и 5% военного сбора в Украине, а европейская страна требует свой налог, потому что вы находитесь там более 183 дней.

Между Украиной и большинством европейских стран подписаны Соглашения об избежании двойного налогообложения (двусторонние конвенции). Если вы признаны налоговым резидентом европейской страны (например, Польши), вы обязаны задекларировать там свой украинский доход. Благодаря конвенции налоги, которые с вас уже удержали в Украине (18% НДФЛ), можно засчитать в уменьшение польского налогового обязательства.

Но есть две проблемы:

Разница в ставках. Если в европейской стране налог на ваш уровень дохода составляет 25%, а в Украине с вас сняли 18%, то разницу (7%) придется доплатить в бюджет европейской страны. Военный сбор. Европейские налоговые органы часто отказываются зачислять украинский военный сбор (выросший до 5%), поскольку он классифицируется как целевой милитарный сбор, а не классический подоходный налог. Его приходится платить дополнительно.

Чтобы минимизировать риски, юристы советуют в начале каждого года брать в украинской налоговой справку-подтверждение статуса налогового резидента Украины (ее можно получить в электронном кабинете) и предоставлять ее европейским фискалам.

Однако если вы живете за границей безвыездно уже более трех лет, доказать резидентство Украины будет практически невозможно — европейцы сочтут вас исключительно своим налогоплательщиком.

На чем можно сэкономить

Европейское налоговое законодательство, несмотря на высокие ставки, дает много возможностей легально снизить сумму выплат. О них следует знать и заявлять при подаче годовой декларации:

Льготы на детей (Kinderfreibetrag/Dziecko PIT): Практически везде в ЕС наличие детей снижает ваши налоги. В Польше это прямой вычет из суммы налога (около 1 тыс. 100 злотых в год за первого ребенка). В Германии — уменьшение базы налогообложения.

Списание затрат на работу: если вы работаете из дома (Home Office), во многих странах можно списать часть затрат на интернет, электроэнергию и даже покупку рабочего стола или компьютера. В Германии для этого есть фиксированная сумма в день (Homeoffice-Pauschale).

Расходы на дорогу. Если приходится ездить в офис, стоимость проездного на общественный транспорт или бензин (за километраж) также вычитается из суммы дохода, с которого считают налог.

Вывод

Если вы находитесь в Европе, в июне 2026 года лучшая стратегия — это полная прозрачность. Учитывая запуск автоматического обмена данными между банками, скрыть доходы или счета не получится.

Если вы работаете на местном контракте — за вас все делает работодатель, вам остается только весной подать декларацию для возврата переплат (благодаря льготам). Если же у вас фрилансер или есть доходы в обеих странах — есть смысл потратить от 50−100 евро на консультацию местного налогового советника (Steuerberater в Германии или Doradca podatkowy в Польше). Это убережет от потенциальных штрафов, которые в Европе могут достигать тысяч евро.

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