Украинским зерновым коридором за более чем 2,5 года воспользовались уже более 8 тыс. судов

Украинским зерновым коридором с начала его функционирования воспользовались уже более 8 тысяч судов, что позволило Украине по отдельным видам продукции вернуться к довоенным объемам экспорта.
Об этом сообщил спикер Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Укринформ.
«Фактически более 2,5 лет этот (зерновой — ред.) коридор работает, а это более 8 тысяч судов, которые им воспользовались», — сказал он.
По словам Плетенчука, обеспечение функционирования зернового коридора является одним из ключевых достижений Военно-Морских сил Украины.
«Для Украины морской экспорт является основным каналом. Иметь открытый морской коридор, независимый от сухопутных границ, — это о независимости, возможности вести собственную экономическую внешнюю политику», — подчеркнул спикер.
Он подчеркнул, что именно благодаря работе ВМС и других составляющих сил обороны удалось обеспечить безопасный проход гражданских судов.
«По некоторым видам экспортной продукции Украина даже смогла выйти на довоенные показатели», — отметил Плетенчук.