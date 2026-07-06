Украинским зерновым коридором за более чем 2,5 года воспользовались уже более 8 тыс. судов Сегодня 20:23 — Казна и Политика

Украинским зерновым коридором с начала его функционирования воспользовались уже более 8 тысяч судов, что позволило Украине по отдельным видам продукции вернуться к довоенным объемам экспорта.

Об этом сообщил спикер Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Укринформ.

«Фактически более 2,5 лет этот (зерновой — ред.) коридор работает, а это более 8 тысяч судов, которые им воспользовались», — сказал он.

По словам Плетенчука, обеспечение функционирования зернового коридора является одним из ключевых достижений Военно-Морских сил Украины.

«Для Украины морской экспорт является основным каналом. Иметь открытый морской коридор, независимый от сухопутных границ, — это о независимости, возможности вести собственную экономическую внешнюю политику», — подчеркнул спикер.

Он подчеркнул, что именно благодаря работе ВМС и других составляющих сил обороны удалось обеспечить безопасный проход гражданских судов.

«По некоторым видам экспортной продукции Украина даже смогла выйти на довоенные показатели», — отметил Плетенчук.

Укрінформ По материалам:

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