ГНС планирует преобразовать Электронный кабинет в цифрового помощника для налогоплательщиков Сегодня 12:25 — Казна и Политика

Модернизация предполагает создание более понятного и удобного инструмента

Государственная налоговая служба совместно с экспертами работает над подготовкой концепции обновленной информационно-коммуникационной системы «Электронный кабинет».

Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

Отмечается, что ведомство завершило масштабный опрос пользователей электронного кабинета. Участие в анкетировании приняли физические лица-предприниматели, бухгалтеры, руководители предприятий и граждане. В течение месяца ГНС ​​получила около 2,5 тыс. предложений по работе сервиса. Анализ результатов опроса показал, что пользователи ожидают трансформации Электронного кабинета в полноценный цифровой сервис-помощник.

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Модернизация предполагает создание более понятного и удобного инструмента, который будет помогать ориентироваться в налоговых процессах, подсказки и сокращать количество ручных операций.

В рамках модернизации Электронного кабинета ГНС ​​планирует перейти от традиционного набора сервисов к концепции интеллектуального цифрового помощника. Ожидается, что это поможет снизить нагрузку на налогоплательщиков, минимизировать типичные ошибки и упростить выполнение повседневных задач для бизнеса и граждан.

Над чем работает ГНС

В настоящее время ГНС совместно с экспертами формирует основу для обновления Электронного кабинета. До начала технической разработки команда проводит комплексный анализ по трем основным направлениям.

Анализ действующей системы

Специалисты подробно проанализировали все сервисы электронного кабинета. Во время аудита определены элементы интерфейса, которые создают дополнительную нагрузку для пользователей, а также зафиксированы наиболее часто возникающие трудности.

Проектирование цифрового помощника

Продолжается разработка новой логики работы сервиса. Планируется, что функционал кабинета будет организован не по внутренней структуре налоговых систем, а в соответствии с потребностями пользователей.

В зависимости от выбранного пользователем аккаунта: физического лица, ФЛП или юридического лица кабинет будет предлагать именно тот набор функций, который необходим для конкретного профиля.

Формирование архитектуры обновленной системы

На основе проведенного аудита команда разрабатывает архитектурные принципы и логику работы будущего Электронного кабинета.

В частности, прорабатываются механизмы использования данных, которыми уже располагает ГНС, подходы к внедрению пошаговых интерактивных подсказок, а также понятный для пользователей формат сообщений об ошибках.

В налоговой службе отмечают, что эти наработки станут основой подготовки детальных технических требований к дальнейшей разработке системы.

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