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Какие отрасли уплатили больше всего налогов в 2026 году: данные ГНС

Казна и Политика
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ГНС назвала ключевые отрасли, наполняющие бюджет Украины
ГНС назвала ключевые отрасли, наполняющие бюджет Украины
В январе-мае 2026 года самую большую часть налоговых поступлений в сводный бюджет Украины обеспечили предприятия перерабатывающей промышленности. В целом, именно ключевые отрасли экономики сформировали основную часть доходов государства, демонстрируя рост уплаты налогов по сравнению с прошлым годом.
Об этом сообщила и. о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

Какие отрасли уплатили больше всего налогов

По данным налоговой службы, структура поступлений выглядит следующим образом:
  • перерабатывающая промышленность — 17,9% всех налоговых поступлений;
  • оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорта и мотоциклов — 16,3%;
  • государственное управление, оборона и социальное страхование — 11,9%;
  • финансовая и страховая деятельность — 10,5%.
Руководитель ГНС подчеркнула, что налоги напрямую влияют на финансирование зарплат, пенсий и социальных программ. За каждой цифрой, по ее словам, стоит работа бизнеса, который продолжает работать, несмотря на сложные условия.
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Динамика роста поступлений

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года наибольший рост уплаты налогов показали те же четыре отрасли:
  • перерабатывающая промышленность — +25,8 млрд грн (+17,3%);
  • финансовая и страховая деятельность — +24,9 млрд грн (+32,2%);
  • государственное управление и оборона — +17,1 млрд грн (+17,4%);
  • торговля и ремонт транспорта — +14,4 млрд грн (+9,9%).
Карнаух поблагодарила налогоплательщиков за вклад в финансовую стабильность государства. Она отметила, что каждая оплаченная гривна позволяет усиливать обороноспособность, финансировать социальные программы и обеспечивать работу критических государственных сервисов. В то же время государство, по его словам, должно создавать условия для более простой и эффективной работы бизнеса.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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