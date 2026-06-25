Какие отрасли уплатили больше всего налогов в 2026 году: данные ГНС

В январе-мае 2026 года самую большую часть налоговых поступлений в сводный бюджет Украины обеспечили предприятия перерабатывающей промышленности. В целом, именно ключевые отрасли экономики сформировали основную часть доходов государства, демонстрируя рост уплаты налогов по сравнению с прошлым годом.
Об этом сообщила и. о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.
Какие отрасли уплатили больше всего налогов
По данным налоговой службы, структура поступлений выглядит следующим образом:
перерабатывающая промышленность — 17,9% всех налоговых поступлений;
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорта и мотоциклов — 16,3%;
государственное управление, оборона и социальное страхование — 11,9%;
финансовая и страховая деятельность — 10,5%.
Руководитель ГНС подчеркнула, что налоги напрямую влияют на финансирование зарплат, пенсий и социальных программ. За каждой цифрой, по ее словам, стоит работа бизнеса, который продолжает работать, несмотря на сложные условия.
По сравнению с аналогичным периодом 2025 года наибольший рост уплаты налогов показали те же четыре отрасли:
перерабатывающая промышленность — +25,8 млрд грн (+17,3%);
финансовая и страховая деятельность — +24,9 млрд грн (+32,2%);
государственное управление и оборона — +17,1 млрд грн (+17,4%);
торговля и ремонт транспорта — +14,4 млрд грн (+9,9%).
Карнаух поблагодарила налогоплательщиков за вклад в финансовую стабильность государства. Она отметила, что каждая оплаченная гривна позволяет усиливать обороноспособность, финансировать социальные программы и обеспечивать работу критических государственных сервисов. В то же время государство, по его словам, должно создавать условия для более простой и эффективной работы бизнеса.