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С больших зарплат в Украине платят меньший процент налога, чем с малых

Личные финансы
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С ростом зарплаты налоги на нее уменьшаются
С ростом зарплаты налоги на нее уменьшаются
В Украине действует максимальный размер базы начисления Единого социального взноса (ЕСВ), из-за чего налоговая нагрузка на высокие зарплаты ниже, чем на средние и низкие доходы. Согласно Налоговому кодексу, граждане Украины (кроме физических лиц-предпринимателей, для которых действуют отдельные правила налогообложения) уплачивают с доходов 18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 5% военного сбора.
Об этом пишет Украинская правда.
Кроме того, работодатель дополнительно платит за работника 22% ЕСВ. Однако закон «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» устанавливает максимальную базу для начисления этого взноса.
До недавнего времени она составляла 15 минимальных заработных плат. В то же время, законом о государственном бюджете на 2026 год действие этой нормы временно приостановлено, а предельный размер базы повышен до 20 минимальных зарплат.
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В 2026 году минимальная заработная плата составляет 8 647 грн. Соответственно максимальная база для начисления ЕСВ равна 172 940 грн. Если зарплата превышает эту сумму, ЕСВ начисляется только на установленный максимум. С дохода свыше 172 940 грн взнос не уплачивается. Таким образом, максимальный размер ЕСВ составляет 38 047 грн в месяц.
«И это приводит к возникновению регрессивной схемы налогообложения. То есть когда с ростом зарплаты налоги на нее уменьшаются. В большинстве развитых стран действует прогрессивная шкала налогообложения доходов — с ростом доходов растет и налог», — сказано в статье.

Пример с зарплатой руководителя «Укрпочты»

Например, можно взять зарплату генерального директора «Укрпочты» Игоря Смелянского. В 2024 году она составляла около 970 тыс. грн. в месяц до налогообложения. Если предположить, что ее размер не изменился, то ЕСВ будет начисляться только на максимальную базу — 172 940 грн, то есть только 38,047 тыс. гривен.
Это означает, что ЕСВ будет взыскано только со 172 940 грн зарплаты, а с остальных — 797 тыс грн — нет. То есть «Укрпочте» оплата труда Смелянского обойдется в 1008 тыс. гривен. Из своей зарплаты (970 тыс. гривен) Смелянский оплатит 23% как НДФЛ и военный сбор. Это будет 223,1 тыс. гривен, добавим сумму ЕСВ и получим 261,147 тыс. гривен. Это будет общая налоговая нагрузка на зарплату Смелянского и составит 25,9% от суммы, которая тратит «Укрпочта» на зарплату своего руководителя.
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Украинская правда для сравнения также взяла зарплаты обычных сельских почтальонов «Укрпочты». Они получают минимальную з/п в качестве базовой ставки и дополнительных премий за количество доставленной продукции и определенный процент от продажи товаров.
«Для простоты вычисления, представим, что почтальону удалось довести свою з/п брутто до 10 тыс. гривен. Таким образом, он из этих денег заплатит 2300 гривен НДФЛ и военного сбора. Плюс «Укрпочта дополнительно заплатит за него ЕСВ 2200 гривен. Таким образом, почтальон обойдется в месяц «Укрпочте» в 12 200 гривен, а общая сумма отчислений будет составлять 4500 гривен, то есть 36,6%», — объясняет автор статьи.
Таким образом, доля отчислений от большой зарплаты Смелянского составляет 25,9%, а от маленькой зарплаты почтальона — 36,6%. Так что, почтальон заплатит больше налогов, чем его руководитель.
Инфографика: Украинская правда
Инфографика: Украинская правда
Если же сравнить сумму отчислений с размером дохода после налогообложения, то у Смелянского эта доля будет у 35%, а у почтальона в 58%.
«Упрощенно говоря, почтальон отдает налогами каждую четвертую заработанную гривну, а Смелянский — только каждую третью», — говорится в сообщении.
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Как работает система в странах Европы

В большинстве европейских стран тоже есть максимальный размер базы для социальных взносов. Причем они часто разные для каждого отдельного взноса (пенсионного, медицинского и т. д.), но в отличие от Украины это сочетается с прогрессивной шкалой НДФЛ — чем больше доход, тем больше ставка налога.
К примеру, от 14% до 45% в Германии, от 25% до 50% в Австрии и Бельгии и от 23% до 43% в Италии. И только в Украине с больших зарплат берут меньше налогов.
По материалам:
Українські Новини
ЗарплатаНалогиНалогообложение
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