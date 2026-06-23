НБУ обязал «Укрпочту» уволить Смелянского Сегодня 11:33

Игорь Смелянский

Национальный банк Украины принял решение о несоответствии генерального директора АО «Укрпочта» Игоря Смелянского требованиям по профессиональной пригодности, установленным для руководителя поставщика финансовых платежных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Соответствующее решение принял Комитет по надзору и регулированию деятельности банков и оверсайта платежной инфраструктуры.

Почему НБУ рассматривал вопросы профессиональной пригодности

Оценка профессиональной пригодности руководителей финансовых учреждений и поставщиков платежных услуг является частью надзорных полномочий Национального банка. Ее цель — проверка соответствия лиц, принимающих ключевые управленческие решения, требованиям законодательства, необходимым для стабильного функционирования финансового сектора.

Процедура проводится при наличии определенных законом оснований, в частности, в случае выявления нарушений в деятельности учреждения.

АО «Укрпочта» — оператор почтовой связи и имеет лицензию Национального банка на предоставление финансовых платежных услуг. Как поставщик таких услуг компания находится под надзором НБУ.

Национальный банк приступил к оценке соответствия генерального директора компании требованиям о профессиональной пригодности по результатам надзорных мероприятий в отношении деятельности АО «Укрпочта» в 2023—2026 годах.

В течение этого периода регулятор неоднократно применял к компании меры воздействия в виде письменных замечаний и штрафов из-за нарушений в сфере платежных услуг, финансового мониторинга, а также недостатков в системах управления рисками и внутреннего контроля.

Выводы НБУ

По результатам собеседования и анализа имеющихся материалов Квалификационная комиссия НБУ пришла к выводу о наличии оснований для признания Игоря Смелянского такими, что не отвечают требованиям по профессиональной пригодности, установленным к руководителю поставщика финансовых платежных услуг.

Учитывая информацию о выявленных нарушениях в деятельности АО «Укрпочта», а также ответы и объяснения, предоставленные господином Смелянским во время проведенного с ним собеседования на Квалификационной комиссии НБУ, Комитет пришел к выводу о том, что у него нет достаточного уровня знаний требований законодательства, понимания и опыта надлежащего применения требований действующего законодательства, в том числе нормативно-правовых актов Национального банка в объеме, необходимом для надлежащего выполнения возложенных на него обязанностей, обеспечения надлежащего уровня корпоративного управления и системы внутреннего контроля, организации системы финансового мониторинга и системы управления рисками в АО «Укрпочта», что свидетельствует о его несоответствии требованиям профессиональной пригодности как руководителя поставщика финансовых платежных услуг.

Руководствуясь своим профессиональным суждением, учитывая принципы соразмерности (пропорциональности) обоснованного сомнения и комплексного анализа, Комитет усматривает несоответствие генерального директора АО «Укрпочта» Смелянского Игоря требованиям профессиональной пригодности для руководителя поставщика финансовых платежных услуг.

Какие действия должна выполнить «Укрпочта»

После принятия решения АО «Укрпочта» должно привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства и нормативно-правовых актов НБУ.

В частности, в течение пяти рабочих дней уполномоченный орган компании должен отстранить Игоря Смелянского от руководства АО «Укрпочта».

В дальнейшем в течение двух месяцев компания должна назначить нового руководителя, отвечающего установленным требованиям по профессиональной пригодности.

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