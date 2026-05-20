НБУ оштрафовал «Укрпочту» на 1,7 млн ​​грн

Штраф наложен за нарушение требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке

Национальный банк Украины применил к АО «Укрпочта» меру воздействия в виде штрафа в размере 1,7 млн ​​грн.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Соответствующее решение Комитет по надзору и регулированию деятельности банков, надзору (оверсайта) платежной инфраструктуры Национального банка принял 18 мая 2026 года.

Штраф наложен за нарушение требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке. Причиной стало невыполнение АО «Укрпочта» как поставщиком финансовых платежных услуг долга по обеспечению надлежащего функционирования системы корпоративного управления, внутреннего контроля и управления рисками.

Какие нарушения обнаружил регулятор

По результатам проведения безвыездного надзора за деятельностью АО «Укрпочта» и с учетом результатов инспекционной проверки, проведенной по состоянию на 1 ноября 2025 года было установлено нарушение требований Закона Украины «О платежных услугах» и Положения о требованиях к системе управления поставщика финансовых платежных услуг, утвержденного постановлением Правления Национального банка от 10.10.2024 № 123 (с изменениями).

АО «Укрпочта» обязано уплатить штраф в течение пяти рабочих дней со дня получения решения Комитета.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Национальный банк Украины применил к АО «Укрпочта» меру воздействия в виде наложения штрафа в размере 255 000 грн. Штраф был наложен за нарушение требований законодательства Украины, регулирующего деятельность на платежном рынке, в связи с непредставлением обществом в Национальный банк информации / документов и/или их копий, которые запрашивались в соответствии с установленными Национальным банком требованиями в установленные сроки.

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский заявил , что штраф, наложенный НБУ, является проявлением давления на компанию и может быть попыткой повлиять на процесс создания «Укрпочты Банка».

