Деньги для бизнеса и инвестиции в 2026. ОВГЗ, корпоративные облигации и операции РЕПО | Овчаренко

Что играет большую роль в финансах — сухая теория или жесткая дисциплина? Почему много знаний иногда вредит, толкая инвесторов в ловушку эффекта Даннинга-Крюгера? Но какие реальные инструменты управления ликвидностью сегодня доступны украинскому бизнесу, когда исчерпываются возможности обычного банковского кредитования?

новом видео на нашем YouTube канале для спонсоров управляющий активами группы ICU в Украине Григорий Овчаренко разбирает инвестиционные решения для бизнеса и частных лиц, работающих в современных реалиях.

По его словам, дисциплина в финансах играет гораздо большую роль, чем знание и теория. Большое количество теоретических знаний иногда может быть даже вредным, ведь новые пласты информации просто раскрывают перед нами бездну непонимания — так называемый эффект Даннинга-Крюгера.

Где бизнесу искать деньги

Когда у бизнеса нет денег, ему нужно привлечь их, а когда у бизнеса есть деньги — возникает вопрос, куда их деть.

В настоящее время в Украине наблюдается оживление кредитования. Оно еще не устойчиво, но банки остаются основным источником для привлечения капитала. Поэтому бизнес начинает искать другие каналы привлечения. Один из них — выпуск собственного долга корпоративных облигаций. До войны этот процесс не был достаточно распространен из-за сложной процедуры выпуска, однако сейчас этот процесс упростился.

Такие компании, как NovaPay, почти создали свою площадку: они используют этот инструмент для привлечения капитала и активно продают облигации среди своих клиентов, предоставляя большую доходность при умеренных рисках.

Операции РЕПО

С другой стороны, когда существует свободная ликвидность, возникает вопрос, куда бизнесу ее девать. И снова банки остаются основным направлением для размещения. Проблема в том, что бизнесу нужны деньги постоянно. Обычно единственной возможностью становятся overnight и мобильные депозиты. Эта разница, которая образуется между стоимостью привлеченных и стоимостью размещенных денег, создает проблему, но в то же время и возможности для повышения доходности по свободной ликвидности.

Здесь на помощь приходят финансовые инструменты, в частности, ОВГЗ и операции РЕПО. Операция РЕПО — это такая же кредитная операция, когда в залог отдается облигация.

«Например, я, как собственник бизнеса, решил сегодня не размещать под 3% годовых или чуть больше свою свободную ликвидность, а решил купить ОВГЗ по ставке, например, 17%. Разница более 10% годовых создает возможность для получения дополнительного дохода. Я беру эту облигацию, предоставляю банку или инвестиционной фирме и под нее получаю ресурс, который должен использовать на неделю, на две, на четыре и более», — объяснил Овчаренко.

Это отличный инструмент для рефинансирования собственных потребностей.

Военные облигации

Если раньше для физических и юридических лиц на 99% основным источником привлечения и размещения средств были банки, то таких возможностей стало гораздо больше.

Сейчас с помощью приложения «Дія» можно всего за 15 минут открыть инвестиционный счет в ценных бумагах, купить военные облигации и помочь Вооруженным силам Украины, получив при этом ценный опыт.

