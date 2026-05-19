Прибыль Ryanair выросла на 40%, несмотря на топливный кризис Сегодня 17:46 — Фондовый рынок

Прибыль Ryanair выросла на 40%, несмотря на топливный кризис

Ryanair сообщила о рекордной прибыли после налогообложения в размере 2,26 млрд евро за год, завершившийся мартом 2026 года.

Это на 40% больше, чем в предыдущем финансовом году, хотя волатильность цен на нефть и геополитические риски остаются ключевыми проблемами для авиационной отрасли, пишет euronews

Число пассажиров выросло на 4% до 208,4 миллиона в течение периода 2025−26 годов, несмотря на постоянные задержки с поставками самолетов Boeing, что ограничивало рост пропускной способности.

Доход на одного пассажира также вырос на 7% благодаря росту тарифов на 10%, в то время как операционные расходы выросли всего на 6%, что позволило сохранить рост себестоимости единицы продукции на уровне 1%. Общий доход увеличился на 11% до 15,54 млрд евро.

Генеральный директор Майкл О’Лири заявил, что стратегия хеджирования рисков топлива Ryanair уменьшила непосредственное влияние недавнего роста цен на нефть, вызванного войной в Иране и опасениями по судоходным маршрутам в Персидском заливе.

Ryanair заявила, что хеджировала примерно 80% своих потребностей в топливе на текущий финансовый год на уровне около 67 долларов за баррель до апреля 2027 года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.