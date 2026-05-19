0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На какие критерии следует обращать внимание при инвестировании — мнения экспертов

Фондовый рынок
11
Следует делать пропорциональность своего портфеля
Следует делать пропорциональность своего портфеля
Инвестируя, каждый человек должен иметь четко определенную стратегию. Некоторые выбирают агрессивный подход на рынке, другие — более пассивный. Какие преимущества и недостатки имеют эти стратегии и на что следует обращать особое внимание при инвестировании?
Об этом на ежегодной конференции Invest Talk Summit рассказали адвокат, ютубер, розничный инвестор — Тарас Гук. Говорила об этом и инвестор, финансовый советник, педагог, основательница школы инвестиций «Invest school by Tetiana Borymska» и детского центра «CashFlow kids» — Татьяна Боримская.

Агрессивная и пассивная стратегии: в чем разница

Первое, на чем акцентировали свое внимание спикеры, как поможет вам агрессивная и пассивная стратегия, когда рынок растет. Как отметила Боримская, если у вас есть прописанная стратегия и она агрессивная, то нужно идти по своему плану и не предавать себя в этом.
Если вы сторонник пассивного инвестирования и ежемесячно вкладываете одинаковую сумму в те же активы, например ETF-фонды, такая стратегия работает эффективно как на рынке роста, так и на рынке спада.
По росту рынка, Гук подчеркнул, что пока рынок растет, инвестор может оставаться спокойным, ведь главным в инвестировании является прибыль. Он отметил, что агрессивная стратегия не всегда эффективна, поскольку успех в ней достигает лишь незначительная часть инвесторов.
Читайте также
Специалисты отметили, что значительную роль играют страх, алчность и эмоциональная составляющая. Когда решениями управляют эмоции, инвестор может действовать опрометчиво и импульсивно, что является одной из самых серьезных ошибок в финансовых стратегиях.
Спикеры подчеркнули, что критически важно уметь делать две вещи: воздерживаться от принятия решений под влиянием эмоций и не инвестировать, если вы не готовы к возможным потерям до 50% вложенного капитала.

Долгосрочная стратегия и диверсификация

В качестве примера Боримская привела историю инвесторов, которые в течение 2−3 лет практически не меняли свой портфель, но при этом получили 80−90% прибыли. Они просто ждали, пока рынок восстановится после просадки, и избегали инвестиций, когда над ими управляли эмоции. По мнению финансовой советницы, именно это и есть сущность долгосрочной стратегии.
«Следует понимать, для чего у вас определенный актив в вашем портфеле. Инвестировать по чьей-либо рекомендации не стоит. Если вами управляют эмоции, то не трогайте вообще пока портфель, подождете, пока эмоции утихнут», — сказала Боримская.
Отдельно спикеры поделились своим опытом инвестирования и рассказали, во что они сейчас вкладываются.
Читайте также
В частности, Боримская отметила, что сейчас делает акцент на защите активов, а уже потом идет прибыль. Также она стала более щепетильно подходить к подбору и анализу бумаг фондового рынка.
«Я люблю смотреть на компании таким образом, чтобы представлять, что эти доходы уже есть. S&P500 — основа портфеля, золото и технологии. Поэтому, в этой всей ситуации очень важна диверсификация. Следует иногда делать пропорциональность своего портфеля. То есть когда один актив без проблем в вашем портфеле заменяет другой в случае какой-то ситуации», — отметила она.

На что обращать внимание при выборе компаний

В вопросе сохранения средств Тарас Гук также подчеркнул, что стратегией может быть добавление новых компаний в портфель во время проседания рынка. Относительно собственного портфеля он придерживается более агрессивного подхода, выбирая самые перспективные компании.
«Исторически компания должна демонстрировать, по крайней мере, пятилетний доходный период, а ее годовая выручка должна расти на 10−15% ежегодно. Важно также, чтобы росла и маржа. Перед тем как выбрать компанию, нужно смотреть 3−4 квартала на ее отчетность компании, чтобы понимать, нужно ли в нее вкладываться», — подытожил Гук.
Андрей Сурков
Андрей Сурков
Выпускающий редактор
По материалам:
Finance.ua
Инвестиции
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems