На какие критерии следует обращать внимание при инвестировании — мнения экспертов

Инвестируя, каждый человек должен иметь четко определенную стратегию. Некоторые выбирают агрессивный подход на рынке, другие — более пассивный. Какие преимущества и недостатки имеют эти стратегии и на что следует обращать особое внимание при инвестировании?

Об этом на ежегодной конференции Invest Talk Summit рассказали адвокат, ютубер, розничный инвестор — Тарас Гук. Говорила об этом и инвестор, финансовый советник, педагог, основательница школы инвестиций «Invest school by Tetiana Borymska» и детского центра «CashFlow kids» — Татьяна Боримская.

Агрессивная и пассивная стратегии: в чем разница

Первое, на чем акцентировали свое внимание спикеры, как поможет вам агрессивная и пассивная стратегия, когда рынок растет. Как отметила Боримская, если у вас есть прописанная стратегия и она агрессивная, то нужно идти по своему плану и не предавать себя в этом.

Если вы сторонник пассивного инвестирования и ежемесячно вкладываете одинаковую сумму в те же активы, например ETF-фонды, такая стратегия работает эффективно как на рынке роста, так и на рынке спада.

По росту рынка, Гук подчеркнул, что пока рынок растет, инвестор может оставаться спокойным, ведь главным в инвестировании является прибыль. Он отметил, что агрессивная стратегия не всегда эффективна, поскольку успех в ней достигает лишь незначительная часть инвесторов.

Специалисты отметили, что значительную роль играют страх, алчность и эмоциональная составляющая. Когда решениями управляют эмоции, инвестор может действовать опрометчиво и импульсивно, что является одной из самых серьезных ошибок в финансовых стратегиях.

Спикеры подчеркнули, что критически важно уметь делать две вещи: воздерживаться от принятия решений под влиянием эмоций и не инвестировать, если вы не готовы к возможным потерям до 50% вложенного капитала.

Долгосрочная стратегия и диверсификация

В качестве примера Боримская привела историю инвесторов, которые в течение 2−3 лет практически не меняли свой портфель, но при этом получили 80−90% прибыли. Они просто ждали, пока рынок восстановится после просадки, и избегали инвестиций, когда над ими управляли эмоции. По мнению финансовой советницы, именно это и есть сущность долгосрочной стратегии.

«Следует понимать, для чего у вас определенный актив в вашем портфеле. Инвестировать по чьей-либо рекомендации не стоит. Если вами управляют эмоции, то не трогайте вообще пока портфель, подождете, пока эмоции утихнут», — сказала Боримская.

Отдельно спикеры поделились своим опытом инвестирования и рассказали, во что они сейчас вкладываются.

В частности, Боримская отметила, что сейчас делает акцент на защите активов, а уже потом идет прибыль. Также она стала более щепетильно подходить к подбору и анализу бумаг фондового рынка.

«Я люблю смотреть на компании таким образом, чтобы представлять, что эти доходы уже есть. S&P500 — основа портфеля, золото и технологии. Поэтому, в этой всей ситуации очень важна диверсификация. Следует иногда делать пропорциональность своего портфеля. То есть когда один актив без проблем в вашем портфеле заменяет другой в случае какой-то ситуации», — отметила она.

На что обращать внимание при выборе компаний

В вопросе сохранения средств Тарас Гук также подчеркнул, что стратегией может быть добавление новых компаний в портфель во время проседания рынка. Относительно собственного портфеля он придерживается более агрессивного подхода, выбирая самые перспективные компании.

«Исторически компания должна демонстрировать, по крайней мере, пятилетний доходный период, а ее годовая выручка должна расти на 10−15% ежегодно. Важно также, чтобы росла и маржа. Перед тем как выбрать компанию, нужно смотреть 3−4 квартала на ее отчетность компании, чтобы понимать, нужно ли в нее вкладываться», — подытожил Гук.

