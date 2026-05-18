Инвестиции в условиях кризиса: как оценить бизнес и минимизировать риски
Любой бизнес должен приносить доход. Но что делать, если возникла внештатная ситуация и существует риск потери средств?
Об этом во время ежегодной конференции Invest Talk Summit говорили основатель компании по инвестированию и управлению капиталом Advance Finance Alliance Юрий Прус и совладелец этой компании — Василий Прус.
По мнению экспертов, несмотря на то, что в Украине идет полномасштабная война, инвестировать нужно именно сейчас. Как сказал Юрий Прус, кризис, который есть сегодня, освобождает рынки и меняет условия. Появляются новые компании, которые потом преуспевают.
«Кризис — всегда возможности, потому что слабые игроки уходят, а новые появляются. Наша компания понимает обстоятельства и условия бизнеса, ведь находится прямо здесь, в Украине», — отметил специалист.
Факторы успешного инвестирования
Главный вопрос, на котором акцентировались спикеры, — как понять, что инвестирование в определенное дело будет успешным, а компания сможет эффективно вести бизнес. Не менее важно и то, будет ли она прибыльной в ближайшие несколько лет.
Прежде всего, заметим, что Advance Finance Alliance не практикует долгосрочное сотрудничество, ведь, по словам Василия Пруса, в долгосрочном инвестировании отсутствуют четкая точка успеха и стабильное закрепление на рынке. В то же время, как отметил совладелец Advance Finance Alliance, успешный бизнес должен основываться на трех ключевых составляющих: владельце, команде и бизнес-модели.
Что касается собственника, то здесь важно понимать, как бизнес будет функционировать в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, а также какова будет реакция собственника на кризисную ситуацию. В этой связи, как подчеркнул Василий Прус, еще в начале сотрудничества необходимо четко осознавать видение собственника и его подход к ведению бизнеса. Именно это, по его словам, одна из предпосылок успешного развития дела.
Вторым аспектом, который выделил специалист, является команда.
«У команды должен быть опыт, экспертиза в этой сфере. Команда должна понимать, кто и что делает и как они создают эту точку успеха, с которой они выйдут на рынок», — сказал Прус.
Отдельно он подчеркнул и роль команды, которая должна уметь эффективно реагировать на ситуации, когда что-то идет не по плану. Особенно это важно в условиях риска дефолта или других кризисных обстоятельств. То есть, компания должна четко понимать, как действовать в нестандартных ситуациях и обеспечивать стабильность бизнес-процессов. Только при таких условиях, по словам Василия Пруса, можно говорить о потенциальной прибыли.
Если же говорить о третьей составляющей — о бизнес-модели, то ключевое здесь способность превращать вложенные средства в продукт или услугу, которые действительно нужны людям. В то же время важно, чтобы клиенты возвращались в компанию повторно. Поэтому бизнес должен создавать реальную ценность для потребителя.
Ошибки и эмоциональное инвестирование
Особое внимание эксперты уделили теме ошибок и эмоционального инвестирования.
Так, Василий Прус подчеркнул, что потери денег бывают повсюду — даже у опытных инвесторов. Главное в такой ситуации — делать выводы и учиться на своих ошибках, ведь именно так формируется опыт. А вот самая большая проблема — повторение тех же ошибок без надлежащего анализа.
Негативным фактором, по словам эксперта, является и спешка в принятии инвестиционных решений. Он подчеркнул, что к инвестированию необходимо подходить взвешенно и рационально.
В частности, Василий Прус привел пример кейса, в котором клиенты приняли решение об инвестировании только через год после знакомства и детального анализа возможностей сотрудничества.
«Мы познакомились, за три месяца они посетили нас снова, и только за год инвестировали в нашу компанию. Это нормально. Нормально, когда человек принимает взвешенные решения и тщательно анализирует все данные», — сказал Прус.
В то же время принимать решение, руководствуясь эмоциями или под влиянием аргументов типа «инвестируйте сейчас, потому что позже будет поздно», — сомнительная практика. По словам специалиста, эмоциональные инвестиционные решения нежелательны, особенно когда речь идет о значительных суммах. В то же время, он отметил, что небольшие эмоциональные покупки — условно на уровне ста долларов или чуть больше — не представляют существенного риска.
В заключение Василий Прус сформулировал два ключевых совета.
- Во-первых, всего, что выглядит непрозрачно, стоит избегать, ведь это может нести риск потери средств.
- Во-вторых, если речь идет об инвестировании в реальный сектор, то сейчас, по его мнению, для этого благоприятное время, поскольку украинский бизнес продолжает развиваться, а на рынке остаются наиболее стойкие компании.
