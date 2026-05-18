89% оборонных компаний повысили зарплаты, однако нанять специалистов легче не стало — исследование

Оборонная отрасль не всегда предлагает зарплаты выше рынка, Фото: National Association of Ukrainian Defense Industries
100% опрошенных компаний ОПК планируют нанимать новых людей в ближайшие 6−12 месяцев. 89% компаний пересматривали зарплаты за последний год. В то же время, это не решает проблему найма.
Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Украинским советом оружейников совместно с CORE Team.

Оборонная отрасль продолжает масштабирование

По результатам опроса, 74% компаний увеличили численность работников, по меньшей мере, на 25% за последний год. Почти половина респондентов сообщила о росте команд более чем на 50%.
74% компаний увеличили численность работников минимум на 25% за последний год, ucdi.org.ua
Все опрошенные компании планируют новый наем в ближайшие 6−12 месяцев. При этом 48% ожидают существенного расширения, еще 52% умеренного.
«Украинская оборонная индустрия перестала быть узкой нишей. Это отдельный рынок труда, для которого одновременно требуются инженеры, производственные специалисты, закупщики, проектные менеджеры, специалисты по качеству, экспорту и партнерствам», — отметил CEO Совета оружейников Игорь Федирко.
Наибольший спрос на инженеров

Активнее всего компании ищут инженеров-конструкторов. Об открытых вакансиях по этому направлению сообщили 67% респондентов.
Также высокий спрос наблюдается на:
  • производственный персонал и сборщиков;
  • инженеров по электронике;
  • инженеров встроенных систем;
  • разработчиков программного обеспечения;
  • проектных и продуктовых менеджеров.
В то же время, именно инженерные специальности остаются самыми сложными для закрытия. По 48% компаний назвали дефицитными инженеров-конструкторов и инженеров по электронике.
Среди других проблемных для найма специальностей:
  • операторы станков с числовым программным управлением;
  • технические специалисты;
  • специалисты по закупкам и поставкам;
  • специалисты по контролю качества.
Инженерные специальности остаются самыми сложными для закрытия, ucdi.org.ua

Компании сталкиваются с дефицитом кадров

Основной проблемой работодатели называют нехватку кандидатов с необходимой квалификацией. Об этом заявили 44% опрошенных компаний. Еще 33% респондентов сообщили о высокой конкуренции между компаниями за ограниченное количество специалистов.
Медианный срок закрытия технической вакансии составляет 1−2 месяца. В то же время, около 30% вакансий остаются открытыми более двух месяцев.

Повышение зарплат не решает проблем

89% компаний пересматривали зарплаты за последний год полностью или для отдельных должностей. Чаще всего зарплаты повышали на 10−20%.
При этом компании отмечают, что пересмотр зарплат не дал существенного облегчения процесса найма.
В исследовании также отмечается, что оборонная отрасль не всегда предлагает зарплаты выше рынка. По словам 42% респондентов, уровень оплаты труда в их компаниях соответствует или даже уступает другим секторам.
Самые высокие зарплаты концентрируются преимущественно в узких дефицитных направлениях:
  • инженерия встроенных систем;
  • электроника;
  • радиочастотные технологии;
  • РЭБ;
  • авионика;
  • аппаратная инженерия;
  • закупки и поставки.
89% компаний пересматривали зарплаты за последний год, ucdi.org.ua
Среди главных потребностей рынка на ближайшие 1−2 года компании назвали:
  • увеличение количества инженеров;
  • большую предсказуемость заказов.
Также 48% компаний считают необходимым усиление сотрудничества с университетами, а 41% - развитие программ переподготовки специалистов.
В исследовании отмечается, что все чаще компании вынуждены самостоятельно обучать работников или привлекать кадры из сопредельных отраслей.
Основными донорами кадров для оборонной индустрии остаются машиностроение и промышленность, сообщили 59% респондентов. Еще 44% компаний привлекают специалистов из ІТ-сферы.

Бронирование стало важным фактором для кандидатов

Еще одним немаловажным фактором конкуренции за работников остается бронирование. В качестве бенефита его используют 74% компаний.
Для части кандидатов возможность бронирования не менее важна, чем уровень зарплаты.
Алена Листунова
По материалам:
Finance.ua
