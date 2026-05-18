89% оборонных компаний повысили зарплаты, однако нанять специалистов легче не стало — исследование Сегодня 16:37 — Личные финансы

Оборонная отрасль не всегда предлагает зарплаты выше рынка, Фото: National Association of Ukrainian Defense Industries

100% опрошенных компаний ОПК планируют нанимать новых людей в ближайшие 6−12 месяцев. 89% компаний пересматривали зарплаты за последний год. В то же время, это не решает проблему найма.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Украинским советом оружейников совместно с CORE Team.

Оборонная отрасль продолжает масштабирование

По результатам опроса, 74% компаний увеличили численность работников, по меньшей мере, на 25% за последний год. Почти половина респондентов сообщила о росте команд более чем на 50%.

Все опрошенные компании планируют новый наем в ближайшие 6−12 месяцев. При этом 48% ожидают существенного расширения, еще 52% умеренного.

«Украинская оборонная индустрия перестала быть узкой нишей. Это отдельный рынок труда, для которого одновременно требуются инженеры, производственные специалисты, закупщики, проектные менеджеры, специалисты по качеству, экспорту и партнерствам», — отметил CEO Совета оружейников Игорь Федирко.

Наибольший спрос на инженеров

Активнее всего компании ищут инженеров-конструкторов. Об открытых вакансиях по этому направлению сообщили 67% респондентов.

Также высокий спрос наблюдается на:

производственный персонал и сборщиков;

инженеров по электронике;

инженеров встроенных систем;

разработчиков программного обеспечения;

проектных и продуктовых менеджеров.

В то же время, именно инженерные специальности остаются самыми сложными для закрытия. По 48% компаний назвали дефицитными инженеров-конструкторов и инженеров по электронике.

Среди других проблемных для найма специальностей:

операторы станков с числовым программным управлением;

технические специалисты;

специалисты по закупкам и поставкам;

специалисты по контролю качества.

Компании сталкиваются с дефицитом кадров

Основной проблемой работодатели называют нехватку кандидатов с необходимой квалификацией. Об этом заявили 44% опрошенных компаний. Еще 33% респондентов сообщили о высокой конкуренции между компаниями за ограниченное количество специалистов.

Медианный срок закрытия технической вакансии составляет 1−2 месяца. В то же время, около 30% вакансий остаются открытыми более двух месяцев.

Повышение зарплат не решает проблем

89% компаний пересматривали зарплаты за последний год полностью или для отдельных должностей. Чаще всего зарплаты повышали на 10−20%.

При этом компании отмечают, что пересмотр зарплат не дал существенного облегчения процесса найма.

В исследовании также отмечается, что оборонная отрасль не всегда предлагает зарплаты выше рынка. По словам 42% респондентов, уровень оплаты труда в их компаниях соответствует или даже уступает другим секторам.

Самые высокие зарплаты концентрируются преимущественно в узких дефицитных направлениях:

инженерия встроенных систем;

электроника;

радиочастотные технологии;

РЭБ;

авионика;

аппаратная инженерия;

закупки и поставки.

Среди главных потребностей рынка на ближайшие 1−2 года компании назвали:

увеличение количества инженеров;

большую предсказуемость заказов.

Также 48% компаний считают необходимым усиление сотрудничества с университетами, а 41% - развитие программ переподготовки специалистов.

В исследовании отмечается, что все чаще компании вынуждены самостоятельно обучать работников или привлекать кадры из сопредельных отраслей.

Основными донорами кадров для оборонной индустрии остаются машиностроение и промышленность, сообщили 59% респондентов. Еще 44% компаний привлекают специалистов из ІТ-сферы.

Бронирование стало важным фактором для кандидатов

Еще одним немаловажным фактором конкуренции за работников остается бронирование. В качестве бенефита его используют 74% компаний.

Для части кандидатов возможность бронирования не менее важна, чем уровень зарплаты.

