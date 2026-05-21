0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Платежки за горячую воду и тепло будут перечислять в случае перебоев — решение правительства

Личные финансы
35
Перерасчет станет обязательным для всех поставщиков
Перерасчет станет обязательным для всех поставщиков, Фото: Новини.LIVE
Кабинет Министров вводит обновленный механизм пересчета стоимости тепла и горячей воды в случае чрезвычайных ситуаций, в частности, из-за повреждений энергетической или коммунальной инфраструктуры.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
«Правительство уточнило механизм пересчета стоимости тепла и горячей воды в случаях чрезвычайных ситуаций. Речь идет, прежде всего, о ситуациях, когда из-за ударов по энергетической или коммунальной инфраструктуре люди оставались без тепла или горячей воды или получали услуги ненадлежащего качества», — сказано в сообщении.
Свириденко подчеркнула, что люди не должны платить полную стоимость за тепло или горячую воду, если из-за российских атак услуги предоставлялись с перебоями или некачественно.

Пересчет станет обязательным

Решение позволит увеличить размер пересчета потребителей и четко учитывать фактический объем и качество предоставляемых услуг.
Перерасчет станет обязательным для всех поставщиков тепла и горячей воды независимо от региона.
Органы местного самоуправления получат возможность компенсировать часть расходов коммунальных предприятий из резервных фондов местных бюджетов для восстановления поврежденной инфраструктуры.
Место для вашей рекламы
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на НБУ писал, что растет вероятность поэтапного повышения тарифов на ЖКХ из-за ухудшения состояния энергосистемы. Значительным источником неопределенности для прогноза инфляции остаются сроки и параметры пересмотра тарифов на отдельные услуги ЖКХ и других административно регулируемых цен.
Также мы рассказывали, что в мае некоторые украинцы могут получить третью платежку за газ. Это дополнительный счет за распределение, которое посылают после ежегодного пересчета потребления. Этот счет связан с корректировкой фактического потребления. Это не новый тариф и не повышение цен, а техническая корректировка оплат за весь год.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
КабминКоммунальные услуги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems