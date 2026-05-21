Платежки за горячую воду и тепло будут перечислять в случае перебоев — решение правительства Сегодня 10:03 — Личные финансы

Перерасчет станет обязательным для всех поставщиков

Кабинет Министров вводит обновленный механизм пересчета стоимости тепла и горячей воды в случае чрезвычайных ситуаций, в частности, из-за повреждений энергетической или коммунальной инфраструктуры.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Правительство уточнило механизм пересчета стоимости тепла и горячей воды в случаях чрезвычайных ситуаций. Речь идет, прежде всего, о ситуациях, когда из-за ударов по энергетической или коммунальной инфраструктуре люди оставались без тепла или горячей воды или получали услуги ненадлежащего качества», — сказано в сообщении.

Свириденко подчеркнула, что люди не должны платить полную стоимость за тепло или горячую воду, если из-за российских атак услуги предоставлялись с перебоями или некачественно.

Пересчет станет обязательным

Решение позволит увеличить размер пересчета потребителей и четко учитывать фактический объем и качество предоставляемых услуг.

Перерасчет станет обязательным для всех поставщиков тепла и горячей воды независимо от региона.

Органы местного самоуправления получат возможность компенсировать часть расходов коммунальных предприятий из резервных фондов местных бюджетов для восстановления поврежденной инфраструктуры.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на НБУ писал , что растет вероятность поэтапного повышения тарифов на ЖКХ из-за ухудшения состояния энергосистемы. Значительным источником неопределенности для прогноза инфляции остаются сроки и параметры пересмотра тарифов на отдельные услуги ЖКХ и других административно регулируемых цен.

Также мы рассказывали , что в мае некоторые украинцы могут получить третью платежку за газ. Это дополнительный счет за распределение, которое посылают после ежегодного пересчета потребления. Этот счет связан с корректировкой фактического потребления. Это не новый тариф и не повышение цен, а техническая корректировка оплат за весь год.

