Чехия планирует ужесточить правила для украинцев с временной защитой

Министерство внутренних дел Чехии подготовило поправки сразу к семи законам, которые призваны усилить правила миграции, контроль за пребыванием иностранцев и скорректировать условия временной защиты и предоставления гуманитарных выплат, касающихся прежде всего украинцев.
Министр внутренних дел Чехии Любомир Метнар заявил, что безопасность граждан остается приоритетом для правительства, а новые изменения учитывают опыт последних лет и текущую ситуацию в Европе. «Безопасность граждан Чешской Республики является приоритетом для правительства. Поправка соответствует опыту последних лет и текущей ситуации безопасности в Европе. Наша цель — иметь четкие, исполнительные и справедливые правила пребывания иностранцев на нашей территории и эффективные инструменты против злоупотреблений системой», — отметил Метнар.
Большинство положений законопроекта планируется ввести с 1 января 2027 года. Часть норм, в частности, по регистрации транспортных средств и отдельных административных процедур, вступит в силу преимущественно с 2028 года.
Что изменится для украинцев с временной защитой
Значительная часть законопроекта касается правил временной защиты в связи с войной в Украине. В частности, временная защита будет прекращаться, если его человек будет находиться за пределами Чехии более 30 дней.
Также документ уточняет условия получения специального долгосрочного вида на жительство. Среди требований:
отсутствие налоговых долгов;
более тщательная проверка рисков безопасности для Чехии.
Правила для авто с украинскими номерами
Отдельные изменения касаются транспортных средств с регистрацией. Власти Чехии планируют ввести для них такие же правила, как и для автомобилей, зарегистрированных в стране, в частности, по обязательному техническому осмотру.
С 2027 года автомобили можно будет регистрировать в стандартном чешском реестре транспортных средств. Для вновь прибывших лиц, которые получат временную защиту, такая регистрация станет обязательной в течение шести месяцев.
С 2028 года эксплуатация автомобилей, не внесенных в стандартный реестр Чехии, будет невозможна.
Законопроект предусматривает изменения в азиловых и миграционных процедурах для повышения их эффективности и усиления механизмов безопасности. Среди новшеств передачи рассмотрения дел, связанных с вопросами безопасности, в один специализированный суд.
Кроме того, Чехия планирует усилить уголовную ответственность за преступления, связанные с нелегальной миграцией, в частности, за организацию незаконного пересечения границы и содействие незаконному пребыванию в стране.
