Сегодня 08:03 — Мир

Чехия планирует ужесточить правила для украинцев с временной защитой

Министерство внутренних дел Чехии подготовило поправки сразу к семи законам, которые призваны усилить правила миграции, контроль за пребыванием иностранцев и скорректировать условия временной защиты и предоставления гуманитарных выплат, касающихся прежде всего украинцев.

Об этом идет речь на сайте министерства.

Проект подготовили МВД Чехии совместно с другими министерствами в рамках обязательства правительства усилить миграционную и азиловую политику страны.

Министр внутренних дел Чехии Любомир Метнар заявил, что безопасность граждан остается приоритетом для правительства, а новые изменения учитывают опыт последних лет и текущую ситуацию в Европе. «Безопасность граждан Чешской Республики является приоритетом для правительства. Поправка соответствует опыту последних лет и текущей ситуации безопасности в Европе. Наша цель — иметь четкие, исполнительные и справедливые правила пребывания иностранцев на нашей территории и эффективные инструменты против злоупотреблений системой», — отметил Метнар.

Большинство положений законопроекта планируется ввести с 1 января 2027 года. Часть норм, в частности, по регистрации транспортных средств и отдельных административных процедур, вступит в силу преимущественно с 2028 года.

Что изменится для украинцев с временной защитой

Значительная часть законопроекта касается правил временной защиты в связи с войной в Украине. В частности, временная защита будет прекращаться, если его человек будет находиться за пределами Чехии более 30 дней.

Также документ уточняет условия получения специального долгосрочного вида на жительство. Среди требований:

отсутствие налоговых долгов;

более тщательная проверка рисков безопасности для Чехии.

Правила для авто с украинскими номерами

Отдельные изменения касаются транспортных средств с регистрацией. Власти Чехии планируют ввести для них такие же правила, как и для автомобилей, зарегистрированных в стране, в частности, по обязательному техническому осмотру.

С 2027 года автомобили можно будет регистрировать в стандартном чешском реестре транспортных средств. Для вновь прибывших лиц, которые получат временную защиту, такая регистрация станет обязательной в течение шести месяцев.

С 2028 года эксплуатация автомобилей, не внесенных в стандартный реестр Чехии, будет невозможна.

Ответственность за нелегальную миграцию

Законопроект предусматривает изменения в азиловых и миграционных процедурах для повышения их эффективности и усиления механизмов безопасности. Среди новшеств передачи рассмотрения дел, связанных с вопросами безопасности, в один специализированный суд.

Кроме того, Чехия планирует усилить уголовную ответственность за преступления, связанные с нелегальной миграцией, в частности, за организацию незаконного пересечения границы и содействие незаконному пребыванию в стране.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что наибольшее количество украинских беженцев в странах Европейского Союза проживает в Германии. В то же время, по количеству на душу населения лидирует Чехия. По данным Министерства внутренних дел Чехии, по состоянию на середину марта количество лиц с временной защитой в стране выросло до 401 850 человек.

Также мы писали , что в Чехии готовят масштабное обновление правил пребывания иностранцев. Правительство уже поддержало соответствующий закон, который меняет подходы к оформлению документов и усиливает контроль за миграцией. Базовые условия получения вида на жительство остаются без изменений — нововведения касаются прежде всего процедур и взаимодействия с государственными органами.

