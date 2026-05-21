0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Лондонское отделение Deutsche Bank оштрафовали на $221 тысячу за нарушение санкций против рф

Мир
9
Банк обрабатывал два платежа на общую сумму 635 619 фунтов стерлингов российской организации, аффилированной с организацией, подпадающей под санкции.
Банк обрабатывал два платежа на общую сумму 635 619 фунтов стерлингов российской организации, аффилированной с организацией, подпадающей под санкции.
Лондонское отделение транснационального банка Deutsche Bank было оштрафовано на 165 000 фунтов стерлингов за нарушение режима санкций Великобритании против россии в 2022 году.
Об этом заявило Управление по внедрению финансовых санкций Великобритании (OFSI), сообщает Reuters.

Детали нарушения

По данным OFSI, в июне и июле 2022 года банк обрабатывал два платежа на общую сумму 635 619 фунтов стерлингов (около 852 тыс. долларов. — Ред.) российской организации, которая аффилирована с организацией, подпадающей под санкции.
«Deutsche Bank очень серьезно относится к соблюдению санкций. Мы усилили и продолжаем усиливать все аспекты нашей системы соблюдения санкций и связанных с ними процессов», — сказал представитель банка.
Отмечается, что лондонское отделение банка самостоятельно сообщило OFSI о платежах в сентябре 2022 года, что дало право на 45% скидку от первоначального штрафа в 300 тыс. фунтов стерлингов (свыше 400 тыс. долларов — ред.).
Также отмечается, что в феврале 2026 года OFSI ввело новый режим исполнения санкций, чтобы разрешить урегулирование подобных дел.
По материалам:
Укрінформ
Банки мираСанкции
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems