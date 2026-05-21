Лондонское отделение Deutsche Bank оштрафовали на $221 тысячу за нарушение санкций против рф
Лондонское отделение транснационального банка Deutsche Bank было оштрафовано на 165 000 фунтов стерлингов за нарушение режима санкций Великобритании против россии в 2022 году.
Об этом заявило Управление по внедрению финансовых санкций Великобритании (OFSI), сообщает Reuters.
Детали нарушения
По данным OFSI, в июне и июле 2022 года банк обрабатывал два платежа на общую сумму 635 619 фунтов стерлингов (около 852 тыс. долларов. — Ред.) российской организации, которая аффилирована с организацией, подпадающей под санкции.
«Deutsche Bank очень серьезно относится к соблюдению санкций. Мы усилили и продолжаем усиливать все аспекты нашей системы соблюдения санкций и связанных с ними процессов», — сказал представитель банка.
Отмечается, что лондонское отделение банка самостоятельно сообщило OFSI о платежах в сентябре 2022 года, что дало право на 45% скидку от первоначального штрафа в 300 тыс. фунтов стерлингов (свыше 400 тыс. долларов — ред.).
Также отмечается, что в феврале 2026 года OFSI ввело новый режим исполнения санкций, чтобы разрешить урегулирование подобных дел.
