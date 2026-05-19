Euroclear не признает решение суда рф о взыскании 200 млрд евро Сегодня 18:40 — Мир

В депозитарии Euroclear хранится основная часть замороженных российских суверенных активов

Бельгийский депозитарий Euroclear заявил, что не признает юрисдикцию Арбитражного суда москвы, который постановил взыскать с компании около 200 млрд евро в пользу Центрального банка россии.

Об этом говорится в заявлении Euroclear, обнародованном 18 мая, передает Deutsche Welle.

В Euroclear назвали иск необоснованным

В депозитарии отметили, что активы Центробанка рф, размещенные в Euroclear, остаются заблокированными в соответствии с международными санкциями.

Компания также заявила о несогласии с иском российского регулятора, рассматриваемого Арбитражным судом москвы.

«Это очередной из серии судебных исков, поданных против Euroclear в россии. Такие иски не признаются законодательством ЕС, а Euroclear не признает юрисдикцию этого суда. Компания намерена обжаловать решение», — отметили в депозитарии.

Суд рф постановил взыскать 18,2 трлн рублей

Ранее Finance.ua рассказывал, что Московский суд поддержал иск Центрального банка россии относительно взыскания убытков с Euroclear, связанных с заморозкой активов на сумму 18,17 трлн рублей, или $249,43 млрд. Это стало ответом на план Европейского Союза использовать замороженные в Европе российские суверенные активы, большинство из которых хранится в Euroclear как обеспечение для кредита Украине.

Иск Банка россии поступил в суд в декабре 2025 года. российский регулятор обосновывал требования «незаконными действиями» Euroclear.

Замороженные активы рф

В депозитарии Euroclear хранится основная часть замороженных российских суверенных активов — около 190 млрд евро из общего объема 260 млрд евро. Активы были заблокированы после начала полномасштабной войны россии против Украины.

В декабре 2025 года Европейский Союз одобрил бессрочную заморозку этих средств до завершения войны. До этого срок действия ограничений регулярно продлевали.

Прибыль, получаемая Euroclear от управления замороженными российскими активами, с 2024 года направляется на финансирование помощи Украине.

