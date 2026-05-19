Поляки продолжают скупать жилье в Испании Сегодня 18:20 — Мир

Чаще всего польские инвесторы покупают недвижимость на побережье

Граждане Польши все активнее покупают жилье в Испании. Рост спроса связывается как с инвестиционными мотивами, так и с стремлением иметь жилье в более безопасном регионе на фоне войны в Украине и нестабильности на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает InPoland.net.pl со ссылкой на данные Registradores de España.

Спрос на жилье вырос почти на 41% за два года

Так, в январе-марте 2026 года граждане Польши приобрели у Испании 1126 объектов недвижимости. Это на 12,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и почти на 41% больше по сравнению с 2024 годом.

Поляки занимают восьмое место среди иностранцев по количеству приобретенного жилья в Испании.

Испанские СМИ отмечают, что одним из факторов роста спроса стала война в Украине. Часть покупателей рассматривает недвижимость в Испании как потенциальное безопасное место для проживания в случае обострения ситуации в сфере безопасности. В некоторых испанских провинциях граждане Польши уже входят в пятерку крупнейших иностранных покупателей жилья.

За последнее десятилетие количество поляков, покупающих недвижимость в Испании, увеличилось в три раза.

Наибольший спрос на жилье у моря

Чаще всего польские инвесторы покупают недвижимость на побережье, в частности в районах Коста-дель-Соль и Коста-Бланка. Основной интерес приходится на объекты вторичного рынка.

На Коста-дель-Соль покупатели из Польши чаще всего ищут жилье стоимостью от 450 тыс. до 1,5 млн евро.

В то же время, квартиры в регионе доступны по цене от примерно 350 тыс. евро, что сопоставимо со стоимостью жилья в Варшаве.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в 2025 году граждане Польши приобрели у Испании 4136. Поляки занимают 8-е место среди иностранцев, купивших недвижимость и Испании (4,26% в 2025 году). Марбелья и Коста-дель-Соль — самый популярный выбор среди поляков, которые ищут недвижимость на испанском побережье.

Также мы рассказывали , что по абсолютному количеству проживающих немецких пенсионеров Испания занимает первое место среди всех европейских стран. В начале 2024 года там проживало более 35 000 немцев пенсионного возраста. Однако эта цифра заметно меньше, чем десять лет назад: в 2013 году таких людей насчитывалось 41 800. Следовательно, в последнее десятилетие Испания постепенно теряет популярность среди немецких пенсионеров.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.