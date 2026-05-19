OpenAI и Microsoft победили Маска в суде

Илон Маск и суд

В Калифорнии девять присяжных единодушно встали на сторону OpenAI и Microsoft по делу Илона Маска. Они решили, что его иски против Сэма Альтмана, Грега Брокмана, OpenAI и Microsoft были поданы слишком поздно.

Об этом пишет Tech Crunсh.

Детали дела

Маск обвинял ответчиков в том, что они фактически «украли благотворительную организацию», когда создали коммерческую структуру вокруг OpenAI.

Его сторона пыталась доказать, что компания отошла от первоначальной некоммерческой миссии, а Microsoft помогла этой трансформации.

Но во время процесса ключевым стал не сам философский вопрос о миссии OpenAI, а гораздо более приземленная вещь — сроки давности.

Защита настаивала, что все убытки, на которые ссылается Маск, возникли еще до 2021 года или в 2021—2022 годах, в зависимости от конкретного пункта иска. Присяжные согласились именно с этим доводом. Так что дело завершилось без пересмотра структуры компании или ее модели работы.

Почему это интересно

OpenAI избавилась от одной из самых больших юридических угроз — сценария, при котором суд мог бы заставить ее пересматривать структуру. Кроме того, это произошло на фоне разговоров о возможном IPO. Параллельно суд слушал аргументы о возможных убытках Маска, если бы решение было другим. Его эксперт оценивал претензии в диапазоне от $78,8 млрд до $135 млрд. После решения адвокат OpenAI Билл Савитт назвал иск Маска «выдумкой послефактум» и попыткой навредить конкуренту. Microsoft тоже приветствовала вердикт и заявила, что продолжит сотрудничество с OpenAI над масштабированием ИИ-решений.

Что дальше

Сам Маск сдаваться не планирует. В X он написал, что никто не сомневается в обогащении Альтмана и Брокмана, а спор вроде бы только в том, когда именно это произошло. Его главный юрист Марк Тоберофф коротко очертил следующий шаг: апелляция в Девятый округ.

Напомним, судебное заседание началось 27 апреля, в федеральном суде в Окленде. Маск утверждал, что руководство компании предало свою изначальную цель как некоммерческой организации, которая должна была отдавать приоритет безопасному развитию искусственного интеллекта во благо человечества. Впоследствии Илон Маск признал, что подписывал документы для OpenAI, читая только название.

