Маск заработал на продажах между собственными компаниями почти $500 млн

Прибыли Tesla за прошлый год достигли около полумиллиарда долларов благодаря продажам xAI и SpaceX.
Об этом пишет Вloomberg.

Основные источники дохода

В прошлом году доход компании Tesla составил около полумиллиарда долларов благодаря продаже своих товаров другим бизнесам, которыми также владеет Илон Маск. Около $430 млн. Tesla заработала от компании xAI. В первые два месяца Tesla заработала еще $78,1 млн от сотрудничества с компанией xAI.
Космическая компания Илона Маска SpaceX принесла для Tesla еще $143,3 млн, где более $100 млн из этой суммы, вероятнее всего, пошло на то, что SpaceX массово закупила пикапы Cybertruck — машины, которые на обычном рынке продаются довольно медленно. То есть, компания Tesla, принадлежащая Илону Маску, получает доходы от продаж двум другим компаниям Илона Маска.

Взаимодействие бизнесов Маска

Все бизнесы Илона Маска тесно связаны между собой, то есть обмениваются деньгами, заключают контракты и даже делятся работниками.
На практике xAI покупает у Tesla большие системы для хранения энергии, тогда как Tesla в свою очередь берет технологию xAI (чат-бот Grok) и встраивает ее в свои электромобили. А космическая компания SpaceX вместе с Tesla планируют вместе построить производство микросхем.
В феврале 2026 года компания SpaceX полностью выкупила компанию xAI, после чего Маск стал первым человеком в истории с состоянием более $850 млрд. Его капитал вырос на $84 млрд и достиг рекордных $852 млрд. А уже в апреле этого года SpaceX конфиденциально подала документы на крупнейшее IPO в истории. Компания уже публично разместила свои акции на фондовом рынке. Вероятно, проведение будущего IPO состоится до июля этого года.
