Акции Amazon обновили исторический максимум — причина Сегодня 07:12 — Фондовый рынок

Почтовые коробки Amazon

Компания Amazon объявила о создании встроенной платформы Amazon Supply Chain Services (ASCS), которая консолидирует все логистические мощности компании: от морских и авиаперевозок до доставки «последней мили».

Об этом сообщает Bloomberg.

Что об этом известно

Новое предложение уже заинтересовало таких промышленных гигантов, как 3M, Procter & Gamble и American Eagle Outfitters. После официальной презентации проекта рыночная стоимость акций технологического гиганта взлетела до рекордных показателей.

Создание ASCS стало результатом десятилетней стратегии компании по развитию собственной инфраструктуры и уменьшению зависимости от посторонних подрядчиков. Главная цель объединения состоит в максимально эффективном использовании существующей сети складов и транспортного парка.

Аналитики рассматривают этот шаг как серьезный сигнал для всего транспортного рынка, поскольку Amazon превращается в полноценного конкурента для традиционных логистических операторов.

Усиление логистического направления происходит на фоне обострения конкуренции в американском секторе электронной коммерции, где активность наращивают Walmart, eBay и Wayfair.

По оценкам экспертов, интеграция сервисов позволит Amazon укрепить лидерство на новом этапе цифрового роста и оптимизировать расходы на пересылку посылок.

Mind

