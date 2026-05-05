NovaPay погасил 3-летние облигации серии «А» на 100 млн грн

Международный финансовый сервис «НоваПэй» (ТМ NovaPay, эмитентом выступает ООО «НоваПэй Кредит») погасил трехлетние облигации серии «А» на сумму 100 млн грн, которые он разместил среди частных инвесторов.

Привлеченные средства компания направила на развитие бизнеса и кредитных продуктов.

Итого в течение 2023−2025 годов NovaPay провел 13 выпусков облигаций общим номиналом в 1 млрд 390 млн грн. Ценные бумаги всех серий, кроме трех, используются для программы РЕПО-операций в качестве альтернативы банковским депозитам, доступны для покупки в мобильном приложении NovaPay и выплата процентов по ним запланирована один раз при погашении.

Выплата же процентов по облигациям для институциональных инвесторов производится ежеквартально. По ним также предусмотрена ежегодная оферта, а номинальная ставка доходности на первый год обращения — 18% годовых. Серия K стала третьей для институциональных инвесторов.

В компании отметили, что на начало 2026 года более 7,1 тыс. клиентов стали владельцами корпоративных облигаций сервиса на общую сумму 1,25 млрд грн.

Справка Finance.ua:

NovaPay основан в 2001 году как международный финансовый сервис, входящий в группу Nova («Новая почта») и обеспечивающий финансовые услуги онлайн и оффлайн в отделениях «Новой почты».

Компания первой в Украине среди небанковских финансовых учреждений получила в 2023 году расширенную лицензию НБУ, что позволило открывать счета и выпускать карты, а также первым среди небанков в конце прошлого года запустило собственное финансовое приложение с широким спектром финансовых услуг.

NovaPay в 2025 году увеличила выручку на 10,4% - до 10,01 млрд грн, в то время как ее чистая прибыль уменьшилась на 22% - до 2,58 млрд грн.

