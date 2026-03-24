Группа Nova планирует приобрести банк для развития компании NovaPay Сегодня 11:37 — Фондовый рынок

Группа Nova рассматривает покупку банков для развития NovaPay

Почтовая-логистическая группа Nova изучает возможность приобретения нескольких банков для усиления позиций финансовой компании NovaPay.

Об этом сообщил совладелец группы Вячеслав Климов во время Nova Summit 19 марта, сообщает Forbes Ukraine.

Климов сообщил, что финансовая компания группы NovaPay вскоре может стать больше, чем финансовая компания.

«Рассматриваем несколько банков, которые продаются на рынке», — уточнил Климов.

Цель приобретения — расширить продуктовую линейку для клиентов Nova.

Что известно о финансовой компании NovaPay

Финансовая компания NovaPay основана в 2013-м, изначально она была внутренним финансовым сервисом для клиентов «Новой почты».

Сегодня приложением NovaPay пользуется более 800 000 клиентов, компания обслуживает 70 000 предпринимателей, а зарплатным проектом пользуются более 310 внешних компаний. В сентябре финкомпания запустила приложение NovaPay EU в Литве.

В прошлом году чистая прибыль NovaPay уменьшилась на 21,2% по сравнению с 2024 годом — с 3,3 млрд грн до 2,6 млрд грн. При этом выручка компании выросла с 9,1 млрд грн в 2024-м до более чем 10 млрд грн, а чистые активы увеличились на 26% - с 6,2 млрд грн до 7,3 млрд грн.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Национальный банк Украины в рамках реализации функции оверсайта по результатам мониторинга деятельности в 2025 году определил перечень важных объектов платежной инфраструктуры в Украине. В ТОП-5 важных платежных систем вошла и NovaPay.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.