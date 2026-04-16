НБУ объяснил, когда PEP не считаются клиентами высокого риска
Банки не должны формально подходить к обслуживанию клиентов — политически значимых лиц, членов их семей и связанных с ними лиц (PEP), автоматически относя их к категории клиентов с высоким уровнем риска деловых отношений и безосновательно ограничивая доступ к финансовым услугам.
Такую рекомендацию Национальный банк дал в письме банкам.
Риск-ориентированный подход вместо де-рискинга
Регулятор отмечает, что банки должны применять риск-ориентированный подход при работе с PEP.
Необоснованное применение де-рискинга противоречит риск-ориентированному подходу и не способствует финансовой инклюзии.
Когда не требуется подтверждение источников состояния PEP
Банкам не нужно требовать документы, подтверждающие источники состояния PEP, если уровень риска деловых отношений с таким клиентом низкий, у банка нет подозрения в отмывании средств или финансировании терроризма, а счета, открытые в банке, используются преимущественно для получения заработной платы, социальных выплат.
Также дополнительные документы не нужны, если общий объем финансовых операций по всем счетам клиента внутри одного банка не превышает 400 тыс. грн в месяц.
Условия прекращения применения усиленных мер
Если с момента прекращения выполнения РЕР значительных публичных функций прошло более 12 месяцев и банк убедился в том, что такой клиент больше не несет риска, присущего РЕР, а также нет других рисков, банк не должен предпринимать к нему, членам его семьи и лицам, связанным с ним, определенных мер.
В частности, это касается:
- получение разрешения руководства на установление или продление деловых отношений;
- установление источников состояния (богатства) и источников денежных средств;
- проведение углубленного мониторинга деловых отношений.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Национальный банк ввел новые требования к ведению банками финансового мониторинга. Финансовые учреждения теперь обязаны реагировать на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом.
Банки Украины долго отслеживают движение средств своих клиентов, согласно закону о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Если обороты по картам очень большие, например, превышают 400 тыс. грн в месяц, человека могут попросить предоставить документы, подтверждающие происхождение средств.
