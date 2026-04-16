0 800 307 555
ру
НБУ объяснил, когда PEP не считаются клиентами высокого риска

Фондовый рынок
1
Банки не должны применять де-рискинг ко всем PEP
Банки не должны формально подходить к обслуживанию клиентов — политически значимых лиц, членов их семей и связанных с ними лиц (PEP), автоматически относя их к категории клиентов с высоким уровнем риска деловых отношений и безосновательно ограничивая доступ к финансовым услугам.
Такую рекомендацию Национальный банк дал в письме банкам.

Риск-ориентированный подход вместо де-рискинга

Регулятор отмечает, что банки должны применять риск-ориентированный подход при работе с PEP.
Необоснованное применение де-рискинга противоречит риск-ориентированному подходу и не способствует финансовой инклюзии.

Когда не требуется подтверждение источников состояния PEP

Банкам не нужно требовать документы, подтверждающие источники состояния PEP, если уровень риска деловых отношений с таким клиентом низкий, у банка нет подозрения в отмывании средств или финансировании терроризма, а счета, открытые в банке, используются преимущественно для получения заработной платы, социальных выплат.
Также дополнительные документы не нужны, если общий объем финансовых операций по всем счетам клиента внутри одного банка не превышает 400 тыс. грн в месяц.

Условия прекращения применения усиленных мер

Если с момента прекращения выполнения РЕР значительных публичных функций прошло более 12 месяцев и банк убедился в том, что такой клиент больше не несет риска, присущего РЕР, а также нет других рисков, банк не должен предпринимать к нему, членам его семьи и лицам, связанным с ним, определенных мер.
В частности, это касается:
  • получение разрешения руководства на установление или продление деловых отношений;
  • установление источников состояния (богатства) и источников денежных средств;
  • проведение углубленного мониторинга деловых отношений.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Национальный банк ввел новые требования к ведению банками финансового мониторинга. Финансовые учреждения теперь обязаны реагировать на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом.
Банки Украины долго отслеживают движение средств своих клиентов, согласно закону о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Если обороты по картам очень большие, например, превышают 400 тыс. грн в месяц, человека могут попросить предоставить документы, подтверждающие происхождение средств.
По материалам:
Finance.ua
НБУБанки Украины
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems