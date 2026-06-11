Смелянский отреагировал на планы «Новой почты» купить банк
Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский прокомментировал информацию о том, что группа компаний Nova, в которую входит «Новая почта», ведет переговоры по приобретению банка и уже к концу лета может получить статус первого в Украине банка финансовой инклюзии.
Об этом он сообщил в Facebook.
По словам Смилянского, после появления этой информации в СМИ у него начали спрашивать, почему право на создание такого банка может получить не «Укрпочта», длительно продвигавшая соответствующие законодательные изменения.
Закон создавали для расширения доступа к финансовым услугам
Смелянский подчеркнул, что гордится тем, что закон о банках финансовой инклюзии, над которым работали команда «Укрпочты», представители профильного комитета Верховной Рады и поддержанный президентом Украины, начнет действовать независимо от того, кто будет первым.
«Потому что мы разрабатывали этот закон, чтобы решить проблему миллионов людей, не имеющих доступа к финансовым услугам, ветеранов и людей с инвалидностью, которые не могут получить их дома, людей в регионах прифронтовых, где нет банков и банкоматов», — пояснил Смелянский.
Также руководитель Укрпочты считает, что нынешняя ситуация «ставит точку в вопросе о том, что закон разрабатывался под Смелянского».
В то же время он отметил, что «Новая почта» не сможет полностью охватить все категории населения, нуждающиеся в финансовых услугах.
«Потому что такой разветвленной сети почтальонов (более 10 000), которые доходят до миллионов людей домой (в том числе до стариков и лежачих) или доезжают на более 1800 передвижных отделениях до более чем 26 000 населенных пунктов, у них нет. Однако некоторые проблемы они, безусловно, закроют. И мы еще услышим стоны банковского сектора о том, кто и как с ними конкурирует», — добавил Смелянский.
Он также напомнил, что ранее Укрпочта рассматривала возможность приобретения Альпари Банка и ПинБанка, однако не смогла реализовать эти планы.
Что известно о планах «Новой почты»
Как сообщила «Экономическая правда» со ссылкой на источники на финансовом рынке и в Национальном банке, группа компаний «Новая», в которую входит «Новая почта», ведет активные переговоры по приобретению банка и уже к концу лета может получить статус первого в Украине банка финансовой инклюзии (БФИ).
По данным собеседников издания, речь идет о покупке «БТА Банка». Формально документы на приобретение еще не поданы, однако стороны уже подписали меморандум о дальнейшем соглашении. Завершить процесс планируется в августе 2026 года.
В Нацбанке подтвердили интерес «Новой почты» к банковской деятельности.
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«Можем подтвердить, что у компании „Новая почта“ есть интерес к осуществлению банковской деятельности, в частности в статусе банка финансовой инклюзии», — отметили в Нацбанке в ответе на запрос ЭП.
После покупки банка компания не собирается сохранять его полноценную банковскую лицензию. Она намерена отказаться от нее и получить ограниченную лицензию банка финансовой инклюзии, что предусмотрено действующим законодательством. Такой статус позволит предоставлять базовые банковские услуги, однако будет содержать ограничения. В частности, БФИ не сможет кредитовать крупный бизнес и будет иметь определенные лимиты на кредитование населения.
Что известно о банках финансовой инклюзии в Украине
В июне 2025 года Верховная Рада приняла закон о развитии финансовой инклюзии, позволяющий создавать банки на базе почтовых операторов.
Банк финансовой инклюзии может работать из ограниченной банковской лицензии. Его основной задачей является обслуживание граждан и микропредприятий, не имеющих стабильного доступа к финансовым услугам, в частности в районах, приближенных к зоне боевых действий, на деоккупированных территориях и социально уязвимых групп населения.
Такие банки могут предоставлять финансовые услуги физическим лицам, хозяйствующим субъектам, общественным и благотворительным организациям, органам государственной власти и местного самоуправления.
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