Смелянский отреагировал на планы «Новой почты» купить банк Сегодня 10:45 — Фондовый рынок

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский прокомментировал информацию о том, что группа компаний Nova, в которую входит «Новая почта», ведет переговоры по приобретению банка и уже к концу лета может получить статус первого в Украине банка финансовой инклюзии.

Об этом он сообщил в Facebook.

По словам Смилянского, после появления этой информации в СМИ у него начали спрашивать, почему право на создание такого банка может получить не «Укрпочта», длительно продвигавшая соответствующие законодательные изменения.

Закон создавали для расширения доступа к финансовым услугам

Смелянский подчеркнул, что гордится тем, что закон о банках финансовой инклюзии, над которым работали команда «Укрпочты», представители профильного комитета Верховной Рады и поддержанный президентом Украины, начнет действовать независимо от того, кто будет первым.

«Потому что мы разрабатывали этот закон, чтобы решить проблему миллионов людей, не имеющих доступа к финансовым услугам, ветеранов и людей с инвалидностью, которые не могут получить их дома, людей в регионах прифронтовых, где нет банков и банкоматов», — пояснил Смелянский.

Также руководитель Укрпочты считает, что нынешняя ситуация «ставит точку в вопросе о том, что закон разрабатывался под Смелянского».

В то же время он отметил, что «Новая почта» не сможет полностью охватить все категории населения, нуждающиеся в финансовых услугах.

«Потому что такой разветвленной сети почтальонов (более 10 000), которые доходят до миллионов людей домой (в том числе до стариков и лежачих) или доезжают на более 1800 передвижных отделениях до более чем 26 000 населенных пунктов, у них нет. Однако некоторые проблемы они, безусловно, закроют. И мы еще услышим стоны банковского сектора о том, кто и как с ними конкурирует», — добавил Смелянский.

Он также напомнил, что ранее Укрпочта рассматривала возможность приобретения Альпари Банка и ПинБанка, однако не смогла реализовать эти планы.

Что известно о планах «Новой почты»

Как сообщила «Экономическая правда» со ссылкой на источники на финансовом рынке и в Национальном банке, группа компаний «Новая», в которую входит «Новая почта», ведет активные переговоры по приобретению банка и уже к концу лета может получить статус первого в Украине банка финансовой инклюзии (БФИ).

По данным собеседников издания, речь идет о покупке «БТА Банка». Формально документы на приобретение еще не поданы, однако стороны уже подписали меморандум о дальнейшем соглашении. Завершить процесс планируется в августе 2026 года.

В Нацбанке подтвердили интерес «Новой почты» к банковской деятельности.

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«Можем подтвердить, что у компании „Новая почта“ есть интерес к осуществлению банковской деятельности, в частности в статусе банка финансовой инклюзии», — отметили в Нацбанке в ответе на запрос ЭП.

После покупки банка компания не собирается сохранять его полноценную банковскую лицензию. Она намерена отказаться от нее и получить ограниченную лицензию банка финансовой инклюзии, что предусмотрено действующим законодательством. Такой статус позволит предоставлять базовые банковские услуги, однако будет содержать ограничения. В частности, БФИ не сможет кредитовать крупный бизнес и будет иметь определенные лимиты на кредитование населения.

Что известно о банках финансовой инклюзии в Украине

В июне 2025 года Верховная Рада приняла закон о развитии финансовой инклюзии, позволяющий создавать банки на базе почтовых операторов.

Банк финансовой инклюзии может работать из ограниченной банковской лицензии. Его основной задачей является обслуживание граждан и микропредприятий, не имеющих стабильного доступа к финансовым услугам, в частности в районах, приближенных к зоне боевых действий, на деоккупированных территориях и социально уязвимых групп населения.

Такие банки могут предоставлять финансовые услуги физическим лицам, хозяйствующим субъектам, общественным и благотворительным организациям, органам государственной власти и местного самоуправления.

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