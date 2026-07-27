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Volkswagen уменьшит модельный ряд в дав раза

Фондовый рынок
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Volkswagen уменьшит модельный ряд в дав раза
Volkswagen уменьшит модельный ряд в дав раза
Автоконцерн Volkswagen планирует сократить свой модельный ряд вдвое из-за падения доходов в Китае и Европе. Компания ищет пути экономии, чтобы высвободить ресурсы для наиболее прибыльных автомобилей.
Об этом сообщает Вloomberg.
Отмечается, что в плане автогиганта не определены четкие цели, когда произойдет сокращение, или какие бренды находятся в фокусе. Аналитики Bernstein заявили, что стратегия VW «полна идеалов, но очень мало конкретики» относительно того, как она будет реализована.

Причины и состояние рынка

Доходность компании снизилась из-за обвала продаж в Китае и низкого спроса в Европе. Немецкая бизнес-модель производства авто на экспорт больше не эффективна. Дополнительным фактором стали американские тарифы, влияющие на Audi и Porsche, а также рост доли на европейском рынке китайских брендов, в частности Chery Automobile.
Стремясь к экономии расходов, Volkswagen также планирует значительное сокращение работников. Соглашение 2024 года предусматривало сокращение более 35 000 работников в Германии к 2030 году и уменьшение мощностей с 10 миллионов до 9 миллионов авто в год, но руководство считает эти меры недостаточными.
В начале торгов во Франкфурте 24 июля акции VW выросли на 1,5%, хотя с начала года они упали ориентировочно на 30%. Немецкий индекс DAX за этот период вырос примерно на 2,5%.
По материалам:
Діло
Volkswagen
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