В Нацбанке объяснили, как будет работать банк финансовой инклюзии и кто там сможет обслуживаться — Finance.ua
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В Нацбанке объяснили, как будет работать банк финансовой инклюзии и кто там сможет обслуживаться

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В Нацбанке объяснили, как будет работать банк финансовой инклюзии и кто там сможет обслуживаться
В Нацбанке объяснили, как будет работать банк финансовой инклюзии и кто там сможет обслуживаться
Во вторник, 3 июня, Верховная Рада приняла законопроект № 13018-д, открывающий путь к созданию нового типа финансовых учреждений — банков финансовой инклюзии. Такие банки могут работать на основе ограниченной банковской лицензии.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
Из-за войны многие регионы Украины, особенно прифронтовые и деоккупированные, остались без доступа к банковским услугам. В таких зонах часто не работают отделения, а интернет-связь нестабильна, поэтому и дистанционные сервисы не всегда доступны.
Благодаря Банку финансовой инклюзии (БФИ) жители отдаленных районов и малые предприниматели смогут получать необходимые банковские услуги.

Как будут работать БФИ

Ограниченная банковская лицензия позволит создавать БФИ крупным розничным или почтовым компаниям, уже имеющим широкую сеть отделений и клиентов. Вновь созданные банки должны будут работать как отдельные юридические лица в форме акционерного общества.
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Кто сможет воспользоваться услугами учреждения

Такие банки будут обслуживать:
  • физических лиц;
  • малый бизнес;
  • благотворительные и общественные организации;
  • государственные органы и органы местного самоуправления;
  • других потребителей финансовых услуг.
При этом они не смогут работать со средним и крупным бизнесом или проводить сложные финансовые операции на рынке капитала. Также будет ограничена максимальная сумма кредита для одного заемщика.

Требования к таким банкам

Хотя лицензия будет ограниченная, требования к БФИ остаются такими же, что и к обычным банкам:
  • обязательный размер капитала;
  • система управления рисками;
  • деловая репутация владельцев и руководства;
  • прозрачность и контроль со стороны Нацбанка.
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Учреждение должно соответствовать всем требованиям и нормативам Национального банка. Никаких послаблений не предвидится.

Как создать банк финансовой инклюзии

Чтобы получить статус БФИ, компания должна предоставить НБУ не только стандартный пакет документов, но и:
  • стратегию развития банка;
  • бизнес-план на три года с фокусом на финансовую инклюзию.
В плане должны быть четко указаны:
  • целевые клиенты по сегментам;
  • регионы обслуживания, в том числе труднодоступные;
  • каналы предоставления услуг, которые сделают финансовые сервисы более доступными.

Справка Finance.ua:

  • о намерении приобрести или создать банк в течение нескольких последних лет заявляла «Укрпочта»;
  • ожидается, что Укрпочта Банк не будет участвовать в кредитовании крупного бизнеса и рисковых валютных операциях, а сосредоточится исключительно на предоставлении базовых услуг;
  • «Укрпочта» обслуживает около 6,3 млн уникальных клиентов. Если все они станут и клиентами почтового банка, он сразу попадет в ТОП-5.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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