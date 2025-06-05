В Нацбанке объяснили, как будет работать банк финансовой инклюзии и кто там сможет обслуживаться — Finance.ua

В Нацбанке объяснили, как будет работать банк финансовой инклюзии и кто там сможет обслуживаться
Во вторник, 3 июня, Верховная Рада приняла законопроект № 13018-д, открывающий путь к созданию нового типа финансовых учреждений — банков финансовой инклюзии. Такие банки могут работать на основе ограниченной банковской лицензии.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
Из-за войны многие регионы Украины, особенно прифронтовые и деоккупированные, остались без доступа к банковским услугам. В таких зонах часто не работают отделения, а интернет-связь нестабильна, поэтому и дистанционные сервисы не всегда доступны.
Благодаря Банку финансовой инклюзии (БФИ) жители отдаленных районов и малые предприниматели смогут получать необходимые банковские услуги.
Как будут работать БФИ
Ограниченная банковская лицензия позволит создавать БФИ крупным розничным или почтовым компаниям, уже имеющим широкую сеть отделений и клиентов. Вновь созданные банки должны будут работать как отдельные юридические лица в форме акционерного общества.
Кто сможет воспользоваться услугами учреждения
Такие банки будут обслуживать:
- физических лиц;
- малый бизнес;
- благотворительные и общественные организации;
- государственные органы и органы местного самоуправления;
- других потребителей финансовых услуг.
При этом они не смогут работать со средним и крупным бизнесом или проводить сложные финансовые операции на рынке капитала. Также будет ограничена максимальная сумма кредита для одного заемщика.
Требования к таким банкам
Хотя лицензия будет ограниченная, требования к БФИ остаются такими же, что и к обычным банкам:
- обязательный размер капитала;
- система управления рисками;
- деловая репутация владельцев и руководства;
- прозрачность и контроль со стороны Нацбанка.
Учреждение должно соответствовать всем требованиям и нормативам Национального банка. Никаких послаблений не предвидится.
Как создать банк финансовой инклюзии
Чтобы получить статус БФИ, компания должна предоставить НБУ не только стандартный пакет документов, но и:
- стратегию развития банка;
- бизнес-план на три года с фокусом на финансовую инклюзию.
В плане должны быть четко указаны:
- целевые клиенты по сегментам;
- регионы обслуживания, в том числе труднодоступные;
- каналы предоставления услуг, которые сделают финансовые сервисы более доступными.
Справка Finance.ua:
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