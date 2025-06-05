В Нацбанке объяснили, как будет работать банк финансовой инклюзии и кто там сможет обслуживаться — Finance.ua

В Нацбанке объяснили, как будет работать банк финансовой инклюзии и кто там сможет обслуживаться Сегодня 09:02

В Нацбанке объяснили, как будет работать банк финансовой инклюзии и кто там сможет обслуживаться

Во вторник, 3 июня, Верховная Рада приняла законопроект № 13018-д, открывающий путь к созданию нового типа финансовых учреждений — банков финансовой инклюзии. Такие банки могут работать на основе ограниченной банковской лицензии.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Из-за войны многие регионы Украины, особенно прифронтовые и деоккупированные, остались без доступа к банковским услугам. В таких зонах часто не работают отделения, а интернет-связь нестабильна, поэтому и дистанционные сервисы не всегда доступны.

Благодаря Банку финансовой инклюзии (БФИ) жители отдаленных районов и малые предприниматели смогут получать необходимые банковские услуги.

Как будут работать БФИ

Ограниченная банковская лицензия позволит создавать БФИ крупным розничным или почтовым компаниям, уже имеющим широкую сеть отделений и клиентов. Вновь созданные банки должны будут работать как отдельные юридические лица в форме акционерного общества.

Читайте также «Укрпочта» перенесла запуск нового мобильного приложения

Кто сможет воспользоваться услугами учреждения

Такие банки будут обслуживать:

физических лиц;

малый бизнес;

благотворительные и общественные организации;

государственные органы и органы местного самоуправления;

других потребителей финансовых услуг.

При этом они не смогут работать со средним и крупным бизнесом или проводить сложные финансовые операции на рынке капитала. Также будет ограничена максимальная сумма кредита для одного заемщика.

Требования к таким банкам

Хотя лицензия будет ограниченная, требования к БФИ остаются такими же, что и к обычным банкам:

обязательный размер капитала;

система управления рисками;

деловая репутация владельцев и руководства;

прозрачность и контроль со стороны Нацбанка.

Читайте также Смилянский поделился планами, когда Укрпочта запустит банковские услуги

Учреждение должно соответствовать всем требованиям и нормативам Национального банка. Никаких послаблений не предвидится.

Как создать банк финансовой инклюзии

Чтобы получить статус БФИ, компания должна предоставить НБУ не только стандартный пакет документов, но и:

стратегию развития банка;

бизнес-план на три года с фокусом на финансовую инклюзию.

В плане должны быть четко указаны:

целевые клиенты по сегментам;

регионы обслуживания, в том числе труднодоступные;

каналы предоставления услуг, которые сделают финансовые сервисы более доступными.

Справка Finance.ua:

о намерении приобрести или создать банк в течение нескольких последних лет заявляла «Укрпочта»;

ожидается, что Укрпочта Банк не будет участвовать в кредитовании крупного бизнеса и рисковых валютных операциях, а сосредоточится исключительно на предоставлении базовых услуг;

«Укрпочта» обслуживает около 6,3 млн уникальных клиентов. Если все они станут и клиентами почтового банка, он сразу попадет в ТОП-5.



Украины — в одном каталоге. InvestMarket от «Минфин». 📢 Весь рынок инвестиций— в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.