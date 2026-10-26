Почему Украину может ожидать волна миграции уже после войны (мнение эксперта)

После войны и отмены военного положения Украина может столкнуться с новой волной миграции, на этот раз мужской.

Об этом заявила директор Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи НАН Украины Элла Либанова.

Причины

Причиной может послужить отсутствие достаточного количества рабочих мест с достойной оплатой труда, а также желание украинцев воссоединиться со своими семьями за рубежом.

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По словам демографа, больше всего обеспокоенности вызывают возможные последствия завершения войны и отмена ограничений на выезд мужчин за границу. Либанова пояснила, что по возвращении военнослужащих в гражданскую жизнь Украина может оказаться неспособной обеспечить их работой и уровнем заработной платы, которые будут отвечать их ожиданиям.

«Когда мужчины получат возможность уехать, когда вернутся с фронта, мы не сможем предложить им работу, которую они сочтут достойной, и зарплату, которую они сочтут приемлемой. И тогда возникает вопрос: а где воссоединятся украинские семьи — в Украине или за ее пределами? Я очень боюсь, что появится вторая, так называемая мужская миграционная волна», — заявила она.

По мнению ученой, такое развитие событий вполне возможно. В то же время, оно будет в значительной степени зависеть от решений самих военнослужащих, которые вернутся с фронта, а также от возможностей, которые Украина сможет им предложить.

Еще до 600 тысяч мужчин

Ранее Либанова уже предупреждала о рисках дополнительной миграции после войны. В частности, в августе 2026 года она предполагала, что после отмены военного положения к своим семьям за границу могут уехать еще от 500 до 600 тысяч украинских мужчин. По ее оценке, одним из определяющих факторов станет экономическая ситуация в Украине, прежде всего, возможность найти стабильную работу, обеспечить семью жильем и получать конкурентную заработную плату.

Но при этом демограф не ожидает массового возвращения украинских беженцев сразу после завершения войны. Она отмечала, что решение о возвращении будет зависеть от ситуации в сфере безопасности, жилищных условий и перспектив трудоустройства.

Во время Украинского женского конгресса Либанова также сообщила, что, по последней оценке Института демографии, численность населения на подконтрольной Украине территории по состоянию на середину 2026 года составила около 28,5 млн человек.

Это на 500 тысяч меньше предыдущей оценки в 29 млн человек. По словам ученой, основной причиной такого сокращения стала миграция населения, а не только потери из-за боевых действий.

2021 году составило 41,0 млн человек. Ранее мы писали, Международный валютный фонд прогнозирует , что в 2024 году начнут возвращаться украинские беженцы. Однако возвращение будет медленным. Согласно расчетам МВФ, имеющееся население Украины в

МВФ прогнозировало такую ​​численность населения:

2024 год — 33,4 млн человек;

2025 год — 34,3 млн человек;

2026 год — 35,1 млн человек;

2027 год — 35,8 млн человек;

2028 год — 36,0 млн человек.