Как изменится население Украины в ближайшие годы — прогноз МВФ — Finance.ua
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Как изменится население Украины в ближайшие годы — прогноз МВФ

Казна и Политика
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Как изменится население Украины в ближайшие годы — прогноз МВФ
Как изменится население Украины в ближайшие годы — прогноз МВФ
Международный валютный фонд прогнозирует, что в 2024 году начнут возвращаться украинские беженцы. Однако возврат будет медленным.
Об этом говорится в отчете World Economic Outlook (апрель 2024 г.).
Согласно расчетам МВФ, имеющееся население Украины в 2021 году составило 41,0 млн человек.
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В 2022 году оно сократилось до 35,0 млн человек, в 2023 году — до 33,2 млн человек.

МВФ прогнозирует такую ​​численность населения:

  • 2024 год — 33,4 млн человек;
  • 2025 год — 34,3 млн человек;
  • 2026 год — 35,1 млн человек;
  • 2027 год — 35,8 млн человек;
  • 2028 год — 36,0 млн человек.

Справка Finance.ua:

  • Украинские банкиры утверждают, что все больше украинских беженцев экономически интегрируются в ЕС, и все меньше украинцев сохраняют прочную связь с Родиной. Втрое увеличилась численность трудоустроенных за границей — с 12% до 31%. И уменьшилось количество работающих дистанционно — с 18% до 12%;
  • количество тех, кто однозначно планировал остаться в Польше, уменьшилось на 17% по сравнению с прошлым годом;
  • Минсоцполитики прогнозирует, что население Украины может сократиться до 28,9 миллиона к 2041 году и до 25,2 миллиона к 2051 году из-за демографических вызовов и угроз, согласно данным Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук Украины.
По материалам:
РБК-Україна
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