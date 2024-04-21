Как изменится население Украины в ближайшие годы — прогноз МВФ Сегодня 15:03 — Казна и Политика

Как изменится население Украины в ближайшие годы — прогноз МВФ

Международный валютный фонд прогнозирует, что в 2024 году начнут возвращаться украинские беженцы. Однако возврат будет медленным.

Об этом говорится в отчете World Economic Outlook (апрель 2024 г.).

Согласно расчетам МВФ, имеющееся население Украины в 2021 году составило 41,0 млн человек.

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В 2022 году оно сократилось до 35,0 млн человек, в 2023 году — до 33,2 млн человек.

МВФ прогнозирует такую ​​численность населения:

2024 год — 33,4 млн человек;

2025 год — 34,3 млн человек;

2026 год — 35,1 млн человек;

2027 год — 35,8 млн человек;

2028 год — 36,0 млн человек.

Справка Finance.ua:

Украинские банкиры утверждают, что все больше украинских беженцев экономически интегрируются в ЕС, и все меньше украинцев сохраняют прочную связь с Родиной. Втрое увеличилась численность трудоустроенных за границей — с 12% до 31%. И уменьшилось количество работающих дистанционно — с 18% до 12%;

количество тех, кто однозначно планировал остаться в Польше, уменьшилось на 17% по сравнению с прошлым годом;



Минсоцполитики прогнозирует, что население Украины может сократиться до 28,9 миллиона к 2041 году и до 25,2 миллиона к 2051 году из-за демографических вызовов и угроз, согласно данным Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук Украины.



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