Курс доллара, инфляция и ВВП: KSE ожидает ухудшения экономической ситуации в Украине

Аналитики Киевской школы экономики ожидают ухудшения экономической ситуации в Украине из-за усиления российских атак на критическую инфраструктуру и производственные мощности. В макроэкономическом обзоре за четвертый квартал 2026 прогноз реального ВВП на этот год пересмотрели с ожидаемого роста на 1,9% до сокращения на 0,3%. Оценка на 2027 год также ухудшилась: вместо роста на 2,1% теперь прогнозируют падение на 0,6%.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на обзор KSE Institute.

ВВП

В 2028 году KSE ожидает рост экономики на 4,4% против 4,5% в предыдущем прогнозе, в 2029 году — на 5% против 5,6%. Базовое предположение о завершении полномасштабной войны оставлено неизменным — во второй половине 2027 года.

Дефицит финансирования госбюджета

Разрыв в финансировании госбюджета в 2026—2029 годах KSE увеличил до $99,5 млрд с $67,4 млрд в прошлом прогнозе.

Базовый сценарий предполагает покрытие этого разрыва дополнительными внешними кредитами, привлечение которых пока не согласовано.

По оценке KSE, разрушение производственных мощностей и экспортной инфраструктуры уменьшит налоговые поступления в 2026—2029 годах на $18,4 млрд по сравнению с предыдущим прогнозом.

Экспорт

Из-за блокирования портов «Великой Одессы» и остановки производства стали KSE ожидает сокращение реального экспорта Украины в 2026 году на 7,4% против 0,8% в июльском прогнозе.

Инфляция

Среднегодовая инфляция в 2026 году KSE прогнозируется на уровне 9,1% против 8,9% ранее, в 2027 году — 13% против 10,5%. В то же время прогноз на 2028 год улучшен до 8,9% с 9,7%, на 2029 год — до 7,4% с 8,8%.

Уровень безработицы

Уровень безработицы в 2026 году KSE прогнозирует на уровне 10,0%, без изменений по сравнению с предыдущим прогнозом, в 2027 году — 10,3% против 9,5%, в 2028 году — 11,5% против 11,1%, а в 2029 году — 8,7% против 8,7%.

Курс гривны

Аналитики KSE Institute ожидают, что среднегодовой курс гривны по отношению к доллару в 2026 году составит 44,5 грн/$1. В предварительном прогнозе закладывали курс 44,8 грн/$1.

К 2027 году оценку ухудшили: теперь ожидается 47,8 грн/$1 против 47,2 грн/$1 раньше.

Прогноз на 2028 год был пересмотрен с 49,1 грн/$1 до 50,6 грн/$1, а на 2029 год — с 49 грн/$1 до 51 грн/$1.

Учетная ставка НБУ