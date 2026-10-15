Премиум-банкинг в 2026 году: на что стоит обращать внимание, когда несете много денег в банк

Премиальный банкинг все меньше ассоциируется просто с черной карточкой и повышенными лимитами. Для клиента с большим оборотом или значительными сбережениями важнее скорость решения вопросов, персональное сопровождение, комфорт во время путешествий, доступ к специальным финансовым продуктам и возможность управлять различными аспектами своих финансов в одном банке.

В 2026 году украинские банки продолжают расширять премиальные предложения, одновременно пересматривая условия доступа к отдельным привилегиям. Так, для многих сервисов Visa и Mastercard растут требования по минимальному обороту по карте. Поэтому оценивать премиум-пакет только по названию карты или количеству бонусов уже недостаточно.

Finance.ua в этом материале рассказывает о том, как меняется сегмент премиального банковского обслуживания, какие сервисы сегодня являются определяющими для клиентов с высоким уровнем дохода, что именно входит в современные премиум-пакеты, а также какие услуги предлагают для состоятельных клиентов украинские банки.

Что сегодня входит в премиум-банкинг

Базовым элементом премиального обслуживания остается карта высокого уровня — Visa Signature, Visa Infinite, Mastercard World Elite или более новые продукты самых высоких категорий. Та же карта является лишь частью пакета.

Один из главных сервисов — персональный банкир или менеджер, помогающий с банковскими операциями, платежами, валютными вопросами и подбором финансовых продуктов. Для клиента с большим объемом сделок ценность такого сервиса заключается прежде всего в экономии времени.

Второе направление — путешествия. Премиальные карты могут предусматривать доступ к бизнес-залам аэропортов, Fast Track, трансферы, специальные предложения отелей, ресторанов и проката автомобилей. Часто в пакет входит туристическое страхование , а в отдельных случаях — страхование покупок и другие виды защиты.

Еще один элемент — консьерж-сервис. Он может помочь с бронированием гостиниц, билетов, ресторана, организацией трансфера или другими бытовыми вопросами.

Для вас, как для состоятельного клиента, важными могут быть и финансовые преимущества: повышенные кредитные лимиты и кэшбек, специальные условия по депозитам, валютным операциям, переводам и снятию наличных, а также инвестиционные продукты и персональные предложения от партнеров банка.

В то же время, не стоит ожидать, что все перечисленные опции автоматически входят в каждый премиальный банковский пакет. Отдельные услуги могут предоставляться за дополнительную плату или быть доступны при условии выполнения определенных требований.

Например, отдельные элементы такого формата обслуживания предусмотрены для клиентов àбанк, пользующихся премиальной картой . В зависимости от условий продукта им могут быть доступны:

персональный банкир для сопровождения банковских и денежных вопросов;

коммуникация через определенный канал обслуживания;

консьерж-сервис, в том числе помощь с бронированием гостиниц, ресторанов, приобретением билетов и выполнением других поручений;

доступ к VIP-залам в аэропортах по программам LoungeKey и DragonPass, в частности, возможность воспользоваться сервисом вместе со спутником на предусмотренных программой условиях;

услуги Fast Track для ускоренного прохождения формальностей в аэропортах;

туристическое страхование, условия которого подразумевают покрытие для членов семьи.

Наполнение премиального банковского обслуживания может существенно отличаться в зависимости от конкретного банка, карты и условий подключения услуг.

Поэтому при выборе такого пакета следует отдельно проверять, какие опции входят в базовую стоимость, а за какие предусмотрена дополнительная плата.

За что фактически платят состоятельные клиенты

Отметим, премиальный банкинг имеет наибольшую практическую ценность не тогда, когда клиент просто получает дорогую карту, а когда регулярно пользуется услугами, экономящими ему время или деньги.

Как отмечают банкиры, сегодня главная ценность премиального сервиса — скорость и бесшовность. Так, клиент ожидает, что любой вопрос можно будет решить дистанционно, в несколько кликов или через один удобный канал коммуникации, общаясь со специалистом, понимающим его потребности.

Кроме того, учитывая ситуацию в Украине, состоятельные клиенты стали более мобильными.

«Для них важно круглосуточно контролировать свои средства, осуществлять необходимые операции и получать помощь банка независимо от страны пребывания — без обязательного посещения отделения», — отметили в комментарии Finance.ua представители àбанк.

Для человека, часто путешествующего, это могут быть бизнес-залы, Fast Track, страхование и трансферы.

Для предпринимателя — быстрое решение валютных операций, большие лимиты, персональный менеджер и кредитные решения.

Для инвестора — доступ к депозитам, облигациям, инвестиционным продуктам и консультациям.

Для клиента со значительным капиталом комплексное управление активами и персональная финансовая стратегия.

Поэтому главный вопрос при выборе премиального обслуживания — не «какая самая престижная карта?», а «какими услугами вы реально будете пользоваться в течение года?».

Кстати, в том же àбанкуе премиум-сервис полностью подстраивается под то, как клиент привык жить и работать.

Для тех, кто ценит цифровую скорость (IT, онлайн-бизнес): главное — все сделать дистанционно за пару минут. Здесь решают быстрые переводы, удобное мобильное приложение àbank24 и консьерж-сервис, отвечающий в мессенджере за секунды.

Для владельцев классического бизнеса важны операции с большими суммами, кассовое обслуживание, индивидуальные курсы валют и надежное хранение капитала.

важны операции с большими суммами, кассовое обслуживание, индивидуальные курсы валют и надежное хранение капитала. Для активных путешественников: на первый план выходят помощь с билетами и отелями, бесплатный доступ к бизнес-залам в аэропортах (в том числе бесплатно вместе с гостем) и качественная страховка для всей семьи.

Таким образом, в 2026 году премиальный банкинг постепенно смещается от статусного продукта к сервисной модели: клиент платит прежде всего за время, комфорт, доступ к специальным финансовым решениям и персональное сопровождение. Именно эти критерии следует ставить в центр сравнения банковских предложений.

Сколько стоит премиальное обслуживание в 2026 году

Сравним, что именно предлагают украинские банки клиентам премиум-сегмента. Ниже — основные условия и доступные опции.

àбанк

Премиум-банкинг от àбанк

Оформляя премиальную карту этого банка, вы получите бесплатное обслуживание при выполнении депозитных условий или активных расчетов картой в торговой сети.

Клиент банка может оформить Visa Platinum, Visa Infinite и MasterCard World Elite. Стоимость оформления и ежемесячного обслуживания Mastercard World Elite и Visa Platinum составляет 1 тыс. гривень и 400 гривен соответственно, тогда как Visa Infinite стоит 2 тыс. гривен/800 грн.

Впрочем, оформление и обслуживание карты Mastercard World Elite/VISA Platinum может быть бесплатным. Для этого нужно выполнить одно из двух условий: либо рассчитываться в течение месяца на сумму от 20 тыс. грн, либо держать на депозитных счетах от 500 тыс. грн. Оформление и обслуживание Visa Infinite также может быть бесплатным при условии расчета в течение месяца на сумму от 50 тыс. грн или хранение средств от 1 млн грн (эквивалент по курсу НБУ) на депозитных счетах.

Отметим, по этой карте вы можете рассчитывать на кредитный лимит от 1 тыс. до 500 тыс. гривен (и до 10 млн грн для действующих VIP-клиентов), до 62 дней льготного периода с символической ставкой 0,000001% и выгодная сниженная базовая ставка 3% в месяц, а также на ежедневную экономию с кешбэком до 20% для тех категорий товаров, которые вам необходимы.

Оформив премиальную карточку в àбанк, клиент получает цифровой вариант в приложении àbank24 сразу после оформления, поэтому он может сразу добавить ее к электронному кошельку и начать пользоваться.

Также клиент получает прямую связь с персональным банкиром и консьерж-сервисом, помогающим оперативно решать финансовые и повседневные вопросы.

ПриватБанк

Этот банк предлагает премиальным клиентам один из пакетов, называемый Premium MAX. Открытие счета не тарифицируется, а обслуживание этой карты составляет 600 грн/месяц.

Правда, деньги за обслуживание могут не взимать, если вы будете ежемесячно рассчитываться картой в торговых сетях и интернете на сумму от 50 тыс. грн в месяц.

Отметим, что в пакет входят премиальные карты, аэропортовые сервисы, консьерж, телемедицина и другие привилегии. Для Visa Infinite Premium с 1 октября 2026 бесплатный доступ к ряду сервисов потребует расходов от 30 тыс. грн за соответствующий период.

Кредит со льготным периодом (до 55 дней, ред.) здесь составляет до 800 тыс. гривен.

Райффайзен Банк

Райффайзен Банк предлагает пакет Exclusive с Visa Infinite. Если клиент проводит сделок более чем на 60 тыс. грн, обслуживание является бесплатным; за невыполнение условия тариф составляет 2 тыс. грн. в месяц.

В пакет входят, в частности, страхование, безлимитный Fast Track и DragonPass, бесплатное снятие наличных и валютные карты.

Отметим, что с 1 октября 2026 вступили в силу новые условия пользования премиальными сервисами Visa.

Так, для доступа к пользованию бизнес-залами в аэропортах и ​​сервисом Visa Concierge клиентам, владельцам премиальных карт Visa, необходимо выполнить простое условие — осуществить расчеты картой в торгово-розничной сети и/или сети интернет на определенную сумму в течение 30+5 дней до даты путешествия или обращения в Visa Concierge.

Для держателей карт Visa Signature сумма таких расчетов должна составлять от 20 тыс. грн, а для держателей Visa Infinite — от 30 тыс. грн.

Ощадбанк

Отдельно стоит обратить внимание на премиальное предложение Ощадбанка с картой Mastercard World Elite. Банк объединяет карточные привилегии с форматом Premium Banking: клиенты могут обслуживаться в специальных премиальных зонах с персональным менеджером, а также получать доступ к инвестиционным услугам и другим финансовым решениям. Подключение и пользование премиальным банкингом для владельцев соответствующих карт является бесплатным.

В Ощадбанке карта Mastercard World Elite стоит 9 тыс. грн в год или 900 грн в месяц. В то же время банк позволяет не платить ежемесячную комиссию при безналичных расчетах от 20 тыс. грн в месяц. Клиенты получают доступ к LoungeKey, консьерж-сервису, туристическому страхованию и другим премиальным услугам.

В то же время именно на условиях доступа к привилегиям следует сосредоточиться при оценке карты. С 1 октября 2026 года Ощадбанк установил для Mastercard World Elite минимальный объем безналичных расчетов в 30 тыс. грн для пользования премиальными сервисами Mastercard.

Идея Банк

Еще один вариант в сегменте премиальных карт предлагает Идея Банк — Mastercard Debit Platinum. Карта ориентирована на клиентов, желающих получить не только стандартный набор банковских услуг, но и дополнительные сервисы для путешествий и повседневного пользования.

Открытие счета и годовое обслуживание бесплатно. Выпуск физической карты Mastercard Debit Platinum -1 500 грн (оплачивается единоразово). Выпуск цифровой (виртуальной) карты Platinum — бесплатно.

Доступные преимущества премиальной карты:

консьерж-сервис уровня Platinum: входит в стоимость;

доступ к бизнес-залам Mastercard: При расчетах от 6 тыс. грн за последние 30+5 дней;

доступ к Lounge Key: 32 доллара за одно посещение.

Вывод

Премиальная банковская карта постепенно перестает быть просто символом высокого дохода или финансового статуса. В 2026 году ее ценность все больше определяется конкретными сервисами, которые клиент получает вместе с картой: персональным сопровождением, комфортом во время путешествий, доступом к бизнес-залам аэропортов, Fast Track, консьерж-сервисом, страховой защитой, специальными условиями проведения операций и дополнительными финансовыми возможностями.