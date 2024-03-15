Чи повернуться українські біженці з Польщі — дослідження — Finance.ua

Чи повернуться українські біженці з Польщі — дослідження
Кількість тих, хто однозначно планував залишитися у Польщі, зменшилася на 17% порівняно з минулим роком.
Про це свідчать дані аналітичного центру міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.
Чи планують українці повертатись:
- 43% українців, що знаходяться у Польщі кажуть, що важко визначитися з планами щодо повернення в Україну;
- 19% сказали, що планують залишитися у Польщі;
- 15% не приїдуть найближчі 5 років;
- 13% повернуться протягом півроку;
- 10% — протягом року.
У квітні минулого року в агенції проводилося аналогічне дослідження. На той час 36% українців планували лишитися у Польщі, 7% мали на меті переїхати із Польщі в іншу країну, 55% планували повернутися в Україну. 82% українців, які планували повертатися, відповіли, що приїдуть в Україну після перемоги.
«Наше дослідження показує, що кількість тих, хто однозначно планував залишитися у Польщі, зменшилася на 17% порівняно з минулим роком. Це гігантська цифра з огляду на кількість українців, що живуть у Польщі. Гарна новина для України полягає у надії на повернення великої кількості людей. Однак питання щодо мотивації людей повернутися на батьківщину — це завдання із зірочкою для українського уряду, і найбільше працювати треба з людьми, які досі вагаються у своєму рішенні» — каже Євген Кіріченко, засновник міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.
Як довго українці знаходяться у Польщі:
- 36% приїхали до Польщі менше року тому;
- 25% - знаходяться у Польщі 2 роки;
- 15% від одного року до двох;
- 10% сказали, що близько 3-х років;
- по 7% припало на 4 і 5 років.
Аналітики звертають увагу на 25% українців, що приїхали у Польщу близько 2 років тому. Зі їхнім припущенням - ця цифра демонструє кількість біженців, які виїхали з України на початку повномасштабної війни. Решта — це люди, які приїжджають до Польщі працювати.
Що стало ключовим мотивом, який підштовхнув приїхати до Польщі:
- 30% сказали, що їх приваблює рівень заробітних плат;
- 27% відчувають небезпеку в Україні;
- 24% відмовилися відповідати на питання;
- 10% сказали, що їх переконали друзі;
- 9% - бажають возз'єднатися з сім'єю.
Українські банкіри стверджують, що дедалі більше українських біженців економічно інтегруються в ЄС, і дедалі менше українців зберігають міцний зв’язок із Батьківщиною. Втричі збільшилась чисельність працевлаштованих за кордоном — з 12% до 31%. І зменшилась кількість тих, хто працює дистанційно, — з 18% до 12%.
Як переказати гроші з Польщі в Україну в 2024 році 🔍
Поділитися новиною