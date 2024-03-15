Чи повернуться українські біженці з Польщі — дослідження — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чи повернуться українські біженці з Польщі — дослідження

Особисті фінанси
1
Чи повернуться українські біженці з Польщі — дослідження
Чи повернуться українські біженці з Польщі — дослідження
Кількість тих, хто однозначно планував залишитися у Польщі, зменшилася на 17% порівняно з минулим роком.
Про це свідчать дані аналітичного центру міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.

Чи планують українці повертатись:

  • 43% українців, що знаходяться у Польщі кажуть, що важко визначитися з планами щодо повернення в Україну;
  • 19% сказали, що планують залишитися у Польщі;
  • 15% не приїдуть найближчі 5 років;
  • 13% повернуться протягом півроку;
  • 10% — протягом року.
Інфографіка: gremi-personal.com.ua
Інфографіка: gremi-personal.com.ua
У квітні минулого року в агенції проводилося аналогічне дослідження. На той час 36% українців планували лишитися у Польщі, 7% мали на меті переїхати із Польщі в іншу країну, 55% планували повернутися в Україну. 82% українців, які планували повертатися, відповіли, що приїдуть в Україну після перемоги.
«Наше дослідження показує, що кількість тих, хто однозначно планував залишитися у Польщі, зменшилася на 17% порівняно з минулим роком. Це гігантська цифра з огляду на кількість українців, що живуть у Польщі. Гарна новина для України полягає у надії на повернення великої кількості людей. Однак питання щодо мотивації людей повернутися на батьківщину — це завдання із зірочкою для українського уряду, і найбільше працювати треба з людьми, які досі вагаються у своєму рішенні» — каже Євген Кіріченко, засновник міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.

Як довго українці знаходяться у Польщі:

  • 36% приїхали до Польщі менше року тому;
  • 25% - знаходяться у Польщі 2 роки;
  • 15% від одного року до двох;
  • 10% сказали, що близько 3-х років;
  • по 7% припало на 4 і 5 років.
Аналітики звертають увагу на 25% українців, що приїхали у Польщу близько 2 років тому. Зі їхнім припущенням - ця цифра демонструє кількість біженців, які виїхали з України на початку повномасштабної війни. Решта — це люди, які приїжджають до Польщі працювати.
Інфографіка: gremi-personal.com.ua
Інфографіка: gremi-personal.com.ua

Що стало ключовим мотивом, який підштовхнув приїхати до Польщі:

  • 30% сказали, що їх приваблює рівень заробітних плат;
  • 27% відчувають небезпеку в Україні;
  • 24% відмовилися відповідати на питання;
  • 10% сказали, що їх переконали друзі;
  • 9% - бажають возз'єднатися з сім'єю.
Українські банкіри стверджують, що дедалі більше українських біженців економічно інтегруються в ЄС, і дедалі менше українців зберігають міцний зв’язок із Батьківщиною. Втричі збільшилась чисельність працевлаштованих за кордоном — з 12% до 31%. І зменшилась кількість тих, хто працює дистанційно, — з 18% до 12%.

Як переказати гроші з Польщі в Україну в 2024 році 🔍

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.