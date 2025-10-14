0 800 307 555
Підвищення зарплат ще одній категорії працівників: які оклади пропонують

Підвищення зарплат ще одній категорії працівників: які оклади пропонують
Підвищення зарплат ще одній категорії працівників: які оклади пропонують
Викладачм університетів пропонують підвищити заробітну плату. Таку ініціативу спільно з головою парламенту Русланом Стефанчуком запропонував Голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
«Університети втрачають людей. Коли зарплата низька, то викладачі або їдуть за кордон, або змушені підробляти не за фахом. Молоді науковці не бачать сенсу лишатися, а студенти узагалі не розуміють — навіщо розпочинати наукову кар’єру. У підсумку маємо мінімальну мотивацію навчати, гіршу якість навчання та „старіння“ колективів», — написав Данило Гетманцев.
Як це зупинити

Потрібні чесні й прозорі зарплати, прив’язані до кваліфікації, звання та стажу. Спільно з Русланом Стефанчуком подали пропозиції до проєкту бюджету-2026 зі справедливими ставками, що відповідають вимогам закону, зокрема ст. 61 Закону України «Про освіту». Принцип простий і зрозумілий: що вищою стає кваліфікація та професійна майстерність працівника, то вищою має бути й оплата його праці — це чесний зв’язок між зростанням компетентності та зростанням доходу.

Базові оклади без надбавок:

  • Асистент / викладач — 30 000 грн.
  • Старший викладач — 33 000 грн.
  • Доцент — 36 300 грн.
  • Професор — 39 930 грн.
Далі до цих сум додаються законні надбавки (за ступінь, звання, стаж). Модель прорахована для бюджету і готова до впровадження.
Що це дасть

  • Студентам — стабільних і вмотивованих викладачів
  • Університетам — конкурентоспроможність і менший відтік кадрів.
  • Громадам — сильніші ЗВО, більше проєктів і податків у регіоні

Мета

Втримати й повернути людей у вищу освіту та розгорнути інновації й науку через прозорі, справедливі оклади і стабільні інвестиції в університети.
Finance.ua
