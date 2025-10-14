Ким хочуть працювати українські діти — результати опитування Сьогодні 09:17

Ким хочуть працювати українські діти — результати опитування

Найбільш привабливими для українських дітей є професії в ІТ та дизайні, тоді як блогерство цікавить лише невелику частину опитаних.

Про це свідчить опитування, проведене міжнародним проєктом із українським корінням Ratatype, до якого було залучено 420 дітей віком від 4 до 18 років.

Як повідомляють у Ratatype, дослідження включало дітей, які мешкають як в Україні, так і за кордоном. У компанії пояснюють, що ідея опитування з’явилася після знайомства з американськими дослідженнями про дитячі кар’єрні мрії. Команда вирішила з’ясувати, чим живуть українські діти нині — у реаліях великої війни, глобальних змін і технологічного розвитку.

Попри невелику вибірку, результати демонструють стійку орієнтацію на професії, що поєднують креативність і технології, а також інтерес до підприємництва як способу самореалізації.

Які професії обирають діти

За результатами, найчастіше респонденти називали програмування, дизайн і медицину.

Помітна різниця між містами: діти з великих українських центрів — Києва, Львова, Дніпра — частіше схиляються до творчих і технологічних спеціальностей. Ті ж, хто мешкає у менших містах або за кордоном, обирають традиційні професії — лікаря, поліціянта чи вчителя.

Попри вплив соціальних мереж, лише 6% дітей назвали блогерство бажаною професією. Такий результат значно відрізняється від західних опитувань, де кар’єра контентмейкера значно популярніша.

Кожен десятий хоче відкрити власну справу

Цікава тенденція — підприємництво. Приблизно кожен десятий опитаний бачить себе засновником власного бізнесу — від невеликого магазину хендмейду до торгівлі спортивним інвентарем.

На вибір професій суттєво впливають родинні приклади: близько половини дітей назвали професії своїх батьків, що свідчить — саме дорослі часто формують напрямок дитячих мрій.

