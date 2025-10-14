Споживання електрики залишається високим: де діють графіки погодинних відключень
14 жовтня споживання електроенергії в Україні відповідає рівню попереднього дня. На Чернігівщині застосовуються три черги у графіках погодинних відключень.
Про це повідомляє НЕК «Укренерго» у Фейсбуці.
«Споживання електроенергії залишається високим. Сьогодні, 14 жовтня, станом на 8:30 воно було на тому ж рівні, що й у цей же час попереднього дня — в понеділок. Утримання хмарної погоди у більшості регіонів України зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій», — йдеться у повідомленні.
Через зниження температури на всій території України енергосистема відчуває додаткове навантаження внаслідок використання електрообігрівачів перед початком опалювального сезону.
