Як перевірити та сплатити рахунок за газ
Платіжка вже доступна у цифрових сервісах ГК «Нафтогаз України».
Про це повідомляє компанія «Нафтогаз України».
Платіжки за газ сформовані. Вже зараз можна переглянути онлайн-рахунок у вашому особистому кабінеті або чат-боті GASUA.
Друковані версії надійдуть у поштові скриньки після 20-го числа.
Де сплатити за спожитий газ
в особистому кабінеті my.gas.ua;
у чат-боті GASUA (Viber: chats.viber.com/naftogazpostach або Telegram: t.me/GASUA_bot);
на сайті без реєстрації (за особовим рахунком чи адресою): gas.ua/uk/home/payment
Раніше йшлося, що удари рф по енергетичній інфраструктурі знищили більше половини внутрішнього виробництва природного газу в Україні.
На початку цього тижня українська влада повідомила, що масовий російський обстріл Харківської та Полтавської областей 3 жовтня знищив приблизно 60% газового виробництва.
Києву можливо доведеться витратити 1,9 мільярда євро на імпорт палива, щоб пройти опалювальний сезон.
Якщо удари триватимуть, Україна очікує, що до кінця березня їй доведеться закупити приблизно 4,4 мільярда кубометрів газу на суму майже 2 мільярди євро. Це еквівалентно майже 20% річного споживання країни.
