0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як перевірити та сплатити рахунок за газ

Енергетика
26
Як перевірити та сплатити рахунок за газ
Як перевірити та сплатити рахунок за газ
Платіжка вже доступна у цифрових сервісах ГК «Нафтогаз України».
Про це повідомляє компанія «Нафтогаз України».
Читайте також
Платіжки за газ сформовані. Вже зараз можна переглянути онлайн-рахунок у вашому особистому кабінеті або чат-боті GASUA.
Друковані версії надійдуть у поштові скриньки після 20-го числа.

Де сплатити за спожитий газ

в особистому кабінеті my.gas.ua;
у чат-боті GASUA (Viber: chats.viber.com/naftogazpostach або Telegram: t.me/GASUA_bot);
на сайті без реєстрації (за особовим рахунком чи адресою): gas.ua/uk/home/payment
Читайте також
Раніше йшлося, що удари рф по енергетичній інфраструктурі знищили більше половини внутрішнього виробництва природного газу в Україні.
На початку цього тижня українська влада повідомила, що масовий російський обстріл Харківської та Полтавської областей 3 жовтня знищив приблизно 60% газового виробництва.
Києву можливо доведеться витратити 1,9 мільярда євро на імпорт палива, щоб пройти опалювальний сезон.
Якщо удари триватимуть, Україна очікує, що до кінця березня їй доведеться закупити приблизно 4,4 мільярда кубометрів газу на суму майже 2 мільярди євро. Це еквівалентно майже 20% річного споживання країни.
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems