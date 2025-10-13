0 800 307 555
Львів відкладає початок опалювального сезону

Енергетика
1
У Львові буде пізніше початок опалювального сезону на кілька тижнів через обстріли росії.
Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у своєму Telegram-каналі.
«Зараз ситуація в країні така, що найближчі кілька тижнів ми не зможемо подати опалення. Треба трохи перечекати, щоб зробити все правильно — аби взимку тепло таки було», — зазначив Садовий.
Він закликав мешканців забезпечити себе альтернативними джерелами тепла й допомогти тим, хто не впорається самостійно.
За його словами, з 11 жовтня місто переходить у режим тестування.
«Маємо перевірити всі наші ресурси, механізми, забезпечення й оперативність. Робимо це кожного року, але вперше одночасно по всьому місту», — зазначив Садовий.
Крім того, він відмітив, що цими вихідними у Львові відключать світлофори від основного живлення і переведуть їх на альтернативні джерела, щоб переконатися, що у випадку блекауту вони працюватимуть.
«Зима може бути складною. Сьогоднішня ніч у Києві це вкотре довела», — підкреслив міський голова.
За матеріалами:
Finance.ua
