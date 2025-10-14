0 800 307 555
У мережі поширюється недостовірна інформація щодо термінів опалювального періоду.
Про це повідомляє Міненерго в Telegram.
У мережі активно поширюються хибні дані про дату початку опалювального сезону.
Постанова уряду про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку газу, де вказана дата 1 листопада 2025 року, не має жодного стосунку до фактичного запуску опалення в будинках.
Умови ПСО передбачають продовження фіксації цін на природний газ для населення після 31 жовтня 2025 року до 31 березня 2026 року (вони умовно названі «опалювальний період»).
Це суто технічна термінологія для вірного визначення умов в період постачання природного газу. Нагадаємо, для забезпечення стабільності та захисту споживачів, Кабінет Міністрів України ухвалив важливе рішення — продовжив дію механізму ПСО до 31 березня 2026 року.
Це означає, що фіксовані ціни на газ для підтримки населення та виробників електричної енергії зберігатимуться.

Коли розпочнеться опалювальний сезон

Опалювальний сезон в Україні почнеться плановано. Уряд ухвалив усі відповідні постанови, щоб забезпечити умови для цього.
Нагадуємо, що рішення про початок та закінчення опалювального періоду ухвалюють органи місцевого самоврядування самостійно.
Тепло дають з урахуванням середньодобової температури в регіоні, якщо вона тримається нижче +8 градусів Цельсія понад 3 доби.
