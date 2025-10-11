0 800 307 555
Майже чверть українських школярів хочуть переїхати за кордон

52
Менше половини школярів дивляться на майбутнє України оптимістично. А понад 20% підлітків хотіли б переїхати за кордон.
Про це йдеться в аналітичному звіті за результатами дослідження «Війна, освіта та соціальний капітал» благодійного фонду SavED.
Опитування проводили у понад 120 школах, розташованих на підконтрольній Україні територіях. У ньому взяли участь 1924 учні 8−11 класів.

Як школярі оцінюють майбутнє України

Згідно з опитуванням, 46% школярів 8−11 класів мають оптимістичні настрої щодо майбутнього України. З них 15% - повністю в цьому переконані.
Ще 16% учнів дивляться на майбутнє країни песимістично, а 33% - не обирають жодний із варіантів.
Найбільш оптимістичними є школярі із західних регіонів (49%). Позитивні настрої також поділяють 44% учнів з центральних і північних областей та 43% - із прифронтових.
Більшість підлітків вірить у власні сили. 42% вважають, що навчання у школі дає їм впевненість у реалізації життєвих планів.
Третина учнів (34%) вже має чіткі плани на майбутнє, ще 48% вагаються між кількома варіантами, а 18% - не визначилися з вибором життєвого шляху після школи.

Де планують навчатися українські підлітки

Найчастіше підлітки говорять про вступ до українських університетів (53%), технікумів і коледжів (17%) або про інші плани в межах країни (15%). Водночас 12% розглядають можливість поїхати за кордон.
30% опитаних школярів висловили бажання залишитися жити у своєму населеному пункті. Серед факторів, які на це впливають, — можливість працевлаштування, відчуття приналежності до громади та наявність друзів.
Ще 22% учнів мають намір переїхати в межах України, а 30% - не визначилися. Решта 22% підлітків хотіли б виїхати за кордон.
Охочих переїхати в інший населений пункт або за кордон найбільше серед учнів з прифронтових областей (23% і 27% відповідно), а найменше — серед мешканців західних областей (15% та 18%).
Раніше Finance.ua розповідав, за словами Володимира Зеленського, рішення про безперешкодний перетин кордону під час воєнного стану для чоловіків віком від 18 до 22 років ухвалили, щоб якомога більше молоді завершувало навчання в Україні.
За словами президента, спостерігається зменшення кількості хлопців, адже батьки вивозили дітей до 18 років. Якщо б не ухвалили рішення, у старших класах українських шкіл залишалося б ще менше учнів-чоловіків. Вони не завершували б школу в Україні і не вступали б до українських університетів.
За матеріалами:
Українська правда
