Майже чверть українських школярів хочуть переїхати за кордон

Менше половини школярів дивляться на майбутнє України оптимістично. А понад 20% підлітків хотіли б переїхати за кордон.

Про це йдеться в аналітичному звіті за результатами дослідження «Війна, освіта та соціальний капітал» благодійного фонду SavED.

Опитування проводили у понад 120 школах, розташованих на підконтрольній Україні територіях. У ньому взяли участь 1924 учні 8−11 класів.

Як школярі оцінюють майбутнє України

Згідно з опитуванням, 46% школярів 8−11 класів мають оптимістичні настрої щодо майбутнього України. З них 15% - повністю в цьому переконані.

Ще 16% учнів дивляться на майбутнє країни песимістично, а 33% - не обирають жодний із варіантів.

Найбільш оптимістичними є школярі із західних регіонів (49%). Позитивні настрої також поділяють 44% учнів з центральних і північних областей та 43% - із прифронтових.

Більшість підлітків вірить у власні сили. 42% вважають, що навчання у школі дає їм впевненість у реалізації життєвих планів.

Третина учнів (34%) вже має чіткі плани на майбутнє, ще 48% вагаються між кількома варіантами, а 18% - не визначилися з вибором життєвого шляху після школи.

Де планують навчатися українські підлітки

Найчастіше підлітки говорять про вступ до українських університетів (53%), технікумів і коледжів (17%) або про інші плани в межах країни (15%). Водночас 12% розглядають можливість поїхати за кордон.

30% опитаних школярів висловили бажання залишитися жити у своєму населеному пункті. Серед факторів, які на це впливають, — можливість працевлаштування, відчуття приналежності до громади та наявність друзів.

Ще 22% учнів мають намір переїхати в межах України, а 30% - не визначилися. Решта 22% підлітків хотіли б виїхати за кордон.

Охочих переїхати в інший населений пункт або за кордон найбільше серед учнів з прифронтових областей (23% і 27% відповідно), а найменше — серед мешканців західних областей (15% та 18%).

Раніше Finance.ua розповідав , за словами Володимира Зеленського, рішення про безперешкодний перетин кордону під час воєнного стану для чоловіків віком від 18 до 22 років ухвалили, щоб якомога більше молоді завершувало навчання в Україні.

За словами президента, спостерігається зменшення кількості хлопців, адже батьки вивозили дітей до 18 років. Якщо б не ухвалили рішення, у старших класах українських шкіл залишалося б ще менше учнів-чоловіків. Вони не завершували б школу в Україні і не вступали б до українських університетів.

