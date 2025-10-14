НБУ змінює вимоги до резервів банків Сьогодні 11:01

НБУ змінює вимоги до резервів банків

Національний банк України запроваджує зміни до вимог щодо формування банками обов’язкових резервів.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Що змінилося

Передбачається, що з 10 листопада 2025 року до розрахунку нормативів обов’язкового резервування не включатимуться примусово вилучені й санкційні кошти. Йдеться про:

примусово вилучені кошти відповідно до Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності російської федерації та її резидентів», а також отримані у володіння кошти, що були вилучені відповідно до цього закону;

заблоковані кошти у зв’язку із застосуванням спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів відповідно до Закону України «Про санкції».

«Це передусім дасть змогу оптимізувати підходи до розрахунку обов’язкових резервів, оскільки такі кошти, по суті, є знерухомленими та не впливають на монетарні процеси. Запровадження цих змін не матиме значного впливу на загальний обсяг обов’язкового резервування в банківській системі», — пояснюють рішення у Нацбанку.

Крім того, з 10 грудня 2025 року НБУ виключає з розрахунку обов’язкових резервів залучені банками кредити на строк більше одного року від юридичних осіб-нерезидентів, до складу акціонерів яких входить іноземна держава та/або в статутному капіталі яких частка міжнародних фінансових організацій (МФО) становить не менше 10%.

Наразі до алгоритму розрахунку обов’язкових резервів не включаються всі кредити, залучені від МФО. Нововведення дадуть змогу збільшити стимули для банків залучати довгострокові кошти для фінансування проєктів відбудови.

Що це дасть

Нацбанк очікує таких результатів:

підвищення ефективності регулювання грошово-кредитного ринку в умовах воєнного стану;

стимулювання залучення зовнішнього фінансування.

