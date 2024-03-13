Чисельність працевлаштованих українців за кордоном збільшилась утричі — Finance.ua

Чисельність працевлаштованих українців за кордоном збільшилась утричі Сьогодні 10:14 — Особисті фінанси

Чисельність працевлаштованих українців за кордоном збільшилась утричі

Дедалі більше українських біженців економічно інтегруються в ЄС, і дедалі менше українців зберігають міцний зв’язок із Батьківщиною.

Про це банкіри розповіли під час круглого столу, проведеного «Фінансовим клубом».

«Втричі збільшилась чисельність працевлаштованих за кордоном — з 12% до 31%. І зменшилась кількість тих, хто працює дистанційно, — з 18% до 12%. Що тривалішою буде війна, то більшими будуть ці цифри», — заявила заступниця голови правління банку «Глобус» Ганна Довгальська.

Про 12% вимушених емігрантів, які з-за кордону працюють в Україні, кажуть і в ПУМБ . «Клієнти, які вже інтегрувалися в Європі, становлять близько 58% мігрантів. Другий сегмент — це клієнти, які ще працюють в Україні, — 12%. І третій сегмент — понад 26% - це клієнти, які живуть на соціальну допомогу чи приховують заробітки», — розповів директор департаменту розробок інноваційних технологій ПУМБ Денис Воробйов.

Виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський каже, що отримання українцями роботи в ЄС підвищує їхній добробут. «Є позитивні тенденції щодо добробуту біженців. В тих, хто знаходить роботу за кордоном, поліпшується фінансове становище. Велика частка відновила свій дохід в розумінні того, що вони можуть собі дозволити навіть товари тривалого користування. Майже відновився той рівень добробуту, який біженці, які виїхали і перебувають за кордоном, мали до війни», — зазначив Гліб Вишлінський.

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Гліб Вишлінський пояснив, що ці 12% українців поділяються ще на три групи. «Ми бачимо 8% тих, хто далі працює віддалено на тій роботі, на якій вони працювали в Україні до повномасштабного вторгнення, а 2% знайшли нову віддалену роботу в Україні. І менше 2% ведуть бізнес в Україні віддалено. Це ті, в кого зберігаються економічні зв’язки безпосередньо з Україною», — наголосив він.

Ганна Довгальська помітила, що останні чотири квартали не змінюється кількість розрахункових операцій за кордоном по українських картках. «Це каже нам про те, що деяка кількість українців підтримує економічний зв’язок з Україною, і якщо зміниться ситуація, вони повернуться на Батьківщину», — впевнена Ганна Довгальська.

«Розрахункові операції у нас залишаються на тому самому рівні, тобто клієнти продовжують користуватися нашими картками. Десь 11% тих, хто виїхав, там і залишаться. І банківська система може десь на цьому рівні втратити», — каже директор департаменту інформаційної аналітики клієнтського портфеля Сенс Банку Борис Зозуля.

Фінансовий клуб За матеріалами:

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