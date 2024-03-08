Податки на 2,5 млрд та 1,1 млрд євро на утримання біженців: як українські біженці підтримують економіку в Польщі — Finance.ua

Податки на 2,5 млрд та 1,1 млрд євро на утримання біженців: як українські біженці підтримують економіку в Польщі Сьогодні 08:20

Податки на 2,5 млрд та 1,1 млрд євро на утримання біженців: як українські біженці підтримують економіку в Польщі

Українські підприємці, які зареєстрували власний бізнес у Польщі, лише за два роки війни сплатили податків та внесків на страхування на сумму у розмірі 2,3 млрд євро.

Про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

«2 млрд євро Польща отримала від європейського інвестбанку за договором надання позики польським містам та регіонам, які приймають українських біженців. 0,6 млрд євро отримала Польща від Єврокомісії в рамках виплати 3,5 млрд країнам-членам ЄС для допомоги тим регіонам, які підтримують українських біженців», заявив він.

За його словами, 2,3 млрд євро українські підприємці, які працюють у Польщі, 2022−2023 роках сплатили податків і внесків на соціальне страхування в польський бюджет.

1,3 млрд євро — це надходження від внесків і податків

«1,3 млрд євро — це надходження від внесків і податків українців у 23-му році. Ну відповідно сплата відповідних податків. Для порівняння Польща витратила 1,1 млрд євро на підтримку і соціальну допомогу й освіту українських біженців», — заявив він.

4 млрд євро — розрахунки картками

При цьому Шмигаль додав, що українці які приїхали в Польщу, своїми картками розрахувалися в польських магазинах і лишили польському бізнесу 4 млрд євро.

«Це перераховано з рахунків українських громадян в економіку Польщі. 2,1 млрд євро перераховано з 24 лютого до липня 2023 року в торгівельних мережах і 1,9 млрд з них — це готівка, яку зняли українці для того, щоб лишити її також в економіці Польщі», — зазначив він.

Зареєстровано компаній

За словами премʼєра, 48,4 тисячі індивідуальних компаній зареєстрували в Польщі українці за два роки повномасштабної війни.

«Власне ці компанії також сплачують податки, статистика нам недоступна але це все платники податків в польський бюджет», — заявив він.

Шмигаль додав, що 691 тисяча українців — найчисельніша група іноземців, які працевлаштовані, офіційно працюють в Польщі, сплачують повністю податки в бюджет.

«Частину з них, згідно польської статистики, я назвав. 749 млн євро — це сума контрактів, укладених Міністерством оборони України з польськими компаніями, виробниками озброєнь. 43 контракти укладені і по них також будуть додатково сплачуватись гроші. Більшість цієї суми проавансована польським виробникам», — зазначив він.

Згідно даних Національного банку України, Креді Агріколь, Делойд Оксфорд Економікс, за цих два роки українці і Україна, за словами Шмигаля, вплинули на ВВП Польщі від одного до трьох відсотків щорічного зростання.

«В кожному році - і в 2022, і в 2023. Це вплив цих цифр які я назвав», — заявив він.

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