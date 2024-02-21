Чи насправді Україна «заливає» зерном Польщу — польські ЗМІ Сьогодні 13:16 — Аграрний ринок

Головним аргументом у дискусії про становище аграріїв у Польщі є начебто «затоплення» польського ринку зерном з України. Чи так воно насправді?

Як пише Business Insider.com.pl , відповідь на це запитання не є очевидною.

Річ у тому, що в перші місяці путінської агресії проти України її порти на Чорному морі були заблоковані. Таким чином, Польща стала природним транспортним каналом, який дозволив Україні експортувати зерно за кордон.

Проблема в тому, що на межі 2022 і 2023 років значна частина цього зерна залишилася в Польщі. На це звернула увагу Вища контрольна палата у звіті, опублікованому в листопаді 2023 року.

Дані були наступними, пише Business Insider.com.pl:

«Якщо у 2021 році імпорт пшениці з України до Польщі становив 3,1 тис. тонн, то у 2022 році він становив уже приблизно 523 тис. тонн, тобто зростання майже на 17 тис. відсотків. Також зростання імпорту кукурудзи з України до Польщі з 6,2 тис. тонн у 2021 році до 1854 тис. тонн у 2022 році, тобто зростання майже на 30 тис. відсотків. Імпорт ріпаку з України у 2021 році був на рівні 86 тис. тонн, а у 2022 році - 662 тис. тонн, тобто зростання на 670%», — написала тоді палата.

Втім, імпорт суттєво сповільнився навесні 2023 року. Це сталося через введення заборони на імпорт української сільськогосподарської продукції (зокрема, пшениці та кукурудзи) до Польщі, яка фактично зупинила надходження зерна з-за східного кордону.

Як зазначає в інтерв'ю Business Insider Polska доктор Якуб Оліпра, аналітик сільськогосподарських ринків Credit Agricole, така проблема дійсно була в сезоні 2022/2023. Однак через адміністративні рішення польського уряду цьому вдалося запобігти. Сьогодні дані більше не свідчать про збільшення імпорту зерна з України. Це можна побачити на діаграмі нижче.

Джерело: Eurostat, Credit Agricole

На запитання, чи сьогодні польський ринок заповнений українським зерном, експерт Credit Agricole відповідає коротко: «Дані про це жодним чином не свідчать».

Чи знижує ціни в Польщі приплив українського зерна?

У згаданому вище звіті ВКП аудитори звернули увагу на значне падіння закупівельних цін на зерно в Польщі. Ще до агресії росії проти України тонна ріпаку коштувала 3−4 тис. злотих. У травні 2022 року ціна навіть підскочила до 4,5 тис. злотих. злотих за тонну. Сьогодні це лише 1,7 тисячі злотих.

«За даними Міністерства фінансів, у період з 1 січня 2022 року по 30 квітня 2023 року середня ціна за тонну імпортованої з України пшениці становила 1090,74 злотих, кукурудзи — 1096,16 злотих, ріпаку — 2685,13 злотих. Середні ціни на імпортні зернові та ріпак з України у 2022−2023 роках були нижчими за середні ціни на цю продукцію на внутрішньому аграрному ринку», — написала ВКП у листопаді.

«Минулого року ми побачили, що ціни на зерно на закупівельних ринках суттєво впали, хоча причиною був не стільки наплив українського зерна, скільки загальна ситуація на світовому ринку», — діагностує доктор Якуб Оліпра. — Однак не можна заперечувати, що зростання присутності сільськогосподарської продукції з України на ринку ЄС призведе до послаблення позицій польських експортерів. Ми конкуруємо з Україною в одному ціновому сегменті".

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