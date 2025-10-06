Мінекономіки знову розширило перелік техніки з компенсацією 15% Сьогодні 12:31 — Аграрний ринок

Мінекономіки знову розширило перелік техніки з компенсацією 15%

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України вже вп’яте розширило перелік української промислової техніки та обладнання, 15% вартості яких (без ПДВ) компенсує покупцям держава.

Зокрема, додано понад 200 нових позицій, серед них енергетичне обладнання:

трансформатори різних моделей,

розподільчі шафи,

а також ліфти,

промислові насосні установки,

вагон-цистерни,

верстати для лазерного різання металу,

фарбувально-сушильні камери,

асфальтозмішувальні та бетонозмішувальні установки тощо.

Тепер в переліку 868 найменувань техніки та обладнання від 39 українських машинобудівних підприємств.

«Значна частина нового переліку — це енергетичне обладнання, в якому сьогодні є велика потреба. Ворог посилив атаки на енергетичну інфраструктуру, а попереду опалювальний сезон. Компенсація 15% вартості зробить цю продукцію доступнішою для покупців, а отже допоможе швидше відновлювати пошкоджені об’єкти», — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Що змінилося:

В Перелік техніки та обладнання, 15% вартості яких (без ПДВ) держава компенсує покупцям, додано 212 нових найменувань техніки та обладнання українських виробників.

З них 28 позицій — від підприємств, що вже беруть участь у програмі:

20 позицій від ТДВ «Укрліфтсервіс» (м. Київ);

2 позиції від ТОВ «Укрелектроапарат» (Хмельницька обл.);

6 позицій від ПП «Транс-Авто-Д» (Хмельницька обл.).

Інші — від 11 нових учасників програми:

ДП «Енергосистеми-Луджер» (м. Київ);

ТОВ «Машзавод Техніка» (м. Київ);

ТОВ «Полтававагон» (м. Полтава);

ТОВ «Араміс» (м. Черкаси);

ТОВ «Техсервіс веко і партнер гмбх» (м. Київ);

ПрАТ «ЗТР» (м. Запоріжжя);

ПрАТ «Уманський завод Мегомметр» (Черкаська обл.);

ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин» (Полтавська обл.);

ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (Полтавська обл.);

ТОВ «Волинь-Кальвіс» (Волинська обл.);

ПП «Прегматек» (Волинська обл.).

Як працює програма:

Програма часткової компенсації 15% вартості (без ПДВ) діє з вересня 2024 року в межах державної політики «Зроблено в Україні». Вона поширюється на обладнання, вироблене в Україні зі ступенем локалізації не менше 40%. Перелік техніки , яку можна придбати з компенсацією, опубліковано на сайті Міністерства економіки, довкілля та сільского господарства.

Виробнику, щоб стати учасником програми, необхідно:

перевірити, чи зазначена його продукція в Переліку видів техніки і обладнання вітчизняного виробництва, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів;

подати на пошту meconomy@me.gov.ua електронну заявку разом із документами про підтвердження ступеня локалізації, калькуляцією собівартості, розрахунком питомої ваги витрат на оплату праці. Також обов’язково подається фінансова звітність за чотири квартали , що передують звітному. Повний порядок оформлення заявки (форма), формула розрахунку ступеня локалізації, форма калькуляції та інші деталі визначені у Постанові КМУ № 952, а саме у «ПОРЯДОК реалізації експериментального проєкту щодо часткової компенсації вартості техніки і обладнання вітчизняного виробництва в рамках Всеукраїнської економічної платформи „Зроблено в Україні“» з додатками;

, що передують звітному. Повний порядок оформлення заявки (форма), формула розрахунку ступеня локалізації, форма калькуляції та інші деталі визначені у Постанові КМУ № 952, а саме у «ПОРЯДОК реалізації експериментального проєкту щодо часткової компенсації вартості техніки і обладнання вітчизняного виробництва в рамках Всеукраїнської економічної платформи „Зроблено в Україні“» з додатками; після перевірки, у разі відповідності всім вимогам Порядку Мінекономіки, товари будуть включені до переліку.

Як отримати компенсацію:

Придбайте техніку з Переліку через уповноважений банк. Наразі до реалізації програми залучено 25 українських банків. Подайте в банк заяву з копією платіжного документа та актом приймання-передачі. Після схвалення — отримайте 15% вартості (без ПДВ) на свій рахунок.

Нагадаємо, 4 серпня уряд розширив програму — в список обладнання, 15% вартості якого держава компенсує, були додані нові товарні категорії, а до переліку отримувачів компенсації включено комунальні підприємства.

